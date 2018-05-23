Yıldırım, Ekonomideki Son Durumu Değerlendirdi: Kavgamız Devam Edecek!
İspanyol Futbolcu Andres Iniesta Japonya'nın Vissel Kobe Takımına Transfer Oldu
Erdoğan'dan Döviz Kurundaki Dalgalanmaya İlk Yorum: Gerçeklerle Uyumlu Değil!
Merkez Bankasının Hamlesine Dolardan İlk Tepki!
Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek Listesini Tanıttı
Milli Takıma Kötü Haber! Yıldız Futbolcu Kadrodan Çıkarıldı
Göztepe'de Bayram Bektaş Dönemi Resmen Başladı
Gençlerbirliği'nin Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu
İtalya'da Başbakan Adayı Guiseppe Conte Özgeçmişini Şişirmekle Suçlanıyor
Merkez Bankası'nın Faiz Artırımına Hükümet'ten İlk Yorum!
Ünlü Teknik Adam Ancelotti, İtalyan Devinin Başına Geçiyor
Tatlıses'in Ak Parti'den Aday Gösterilmemesinin Nedeni Belli Oldu!
Transfer Bitiyor! Beşiktaş İle Görüşmeler Başladı
6 Gündür Aranıyordu! Çağdaş'ın Cesedi Komşusunun Foseptiğinde Bulundu
Son Dakika! Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Olağanüstü Toplandı!
Kalkış Sırasında Uçağa Yıldırım Düştü! Dehşet Anları Kamerada
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç Ve Savcılara Çağrı
Brezilya Devi, Beşiktaşlı Adriano'yu Takibe Aldı
Laiklik Elden Gidiyor Söylemi İle Tanınan Süleyman Amca Miting Yaptı
Muharrem İnce 24 Haziran'da Alacağı Oy Oranını Açıkladı

İspanyol Futbolcu Andres Iniesta Japonya'nın Vissel Kobe Takımına Transfer Oldu

İSPANYOL FUTBOLCU ANDRES INİESTA JAPONYA'NIN VİSSEL KOBE TAKIMINA TRANSFER OLDU

Barcelona kariyerini sonlandıran tecrübeli futbolcu Andres Uniesta, Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer oldu.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 22:30
Puan Ver : İspanyol Futbolcu Andres Iniesta Japonya'nın Vissel Kobe Takımına Transfer Oldu(6/10)2

Andres Iniesta, Lukas Podolski ile takım arkadaşı oldu! Barcelona kariyerini noktalayan İspanyol futbolcunun yeni durağı Japonya oldu.

Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'nin Iniesta ile anlaştığı ve transferin kısa süre içinde resmileşeceği açıklandı.

"YENİ EVİME DOĞRU..."

İmza atmak için Japonya'ya uçan İspanyol yıldız, uçağın içinden fotoğrafını paylaşırken "Yeni arkadaşlarımla birlikte yeni evime doğru yola çıktım" sözlerini kullandı.

ÇİN YERİNE JAPONYA'YI TERCİH ETTİ

Adı uzun süredir Çin ekipleriyle anılan Iniesta, Lukas Podolski'nin de forma giydiği Vissel Kobe'ye transfer olmaya karar verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İspanyol  Futbolcu  Andres  Iniesta  Japonya  Nın  Vissel  Kobe  Takımına  Transfer  Oldu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER