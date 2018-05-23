İSPANYOL FUTBOLCU ANDRES INİESTA JAPONYA'NIN VİSSEL KOBE TAKIMINA TRANSFER OLDU
Barcelona kariyerini sonlandıran tecrübeli futbolcu Andres Uniesta, Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer oldu.
Andres Iniesta, Lukas Podolski ile takım arkadaşı oldu! Barcelona kariyerini noktalayan İspanyol futbolcunun yeni durağı Japonya oldu.
Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'nin Iniesta ile anlaştığı ve transferin kısa süre içinde resmileşeceği açıklandı.
"YENİ EVİME DOĞRU..."
İmza atmak için Japonya'ya uçan İspanyol yıldız, uçağın içinden fotoğrafını paylaşırken "Yeni arkadaşlarımla birlikte yeni evime doğru yola çıktım" sözlerini kullandı.
ÇİN YERİNE JAPONYA'YI TERCİH ETTİ
Adı uzun süredir Çin ekipleriyle anılan Iniesta, Lukas Podolski'nin de forma giydiği Vissel Kobe'ye transfer olmaya karar verdi.
Kaynak: haberinburada
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