İSPANYOL BASINI BOMBAYI PATLATTI: RONALDO, MANCHESTER UNİTED'A GİDİYOR
İspanyol basını, Real Madrid'de forma giyen Cristiano Ronaldo'nun, İngiliz ekibi Manchester United'dan gelen teklifi kabul ettiğini yazdı.
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımından ayrılmaya hazırlanıyor. Eski takımı Manchester United'a dönmeyi planlayan Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesinden sonra yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyali vermişti.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Cristiano Ronaldo Premier Lig'e dönüş için Manchester United'ın teklifini kabul etti. Portekizli yıldızın daha önce United'a söz verdiğini ve bu nedenle Manchester'a gideceğini iddia etti.
MOURINHO İLE TEKRAR ÇALIŞACAK
Manchester United'ın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho, 3 sezon boyunca Real Madrid'te Cristiano Ronaldo ile çalıştı. Portekizliler, burada bir LaLiga, bir İspanya Süper Kupa bir de İspanya Kral Kupası kazanma başarısı gösterdi. Ayrıca aynı ülkenin vatandaşı olan ikili, Manchester'da tekrardan aynı takımda başarı yakalamak için beraber çalışmaya yakın.
Öte yandan Paris Saint-Germain'in de Ronaldo'yu kadrosunda görmek istediği biliniyor.
Kaynak: haberinburada
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