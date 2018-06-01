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İspanya'da Yolsuzluk Depremi: Başbakan İstifa Etti!
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İSPANYA'DA YOLSUZLUK DEPREMİ: BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ!


İspanya'da yolsuzluk depremi: Başbakan istifa etti!
Tarih : 01 Haziran 2018, 12:50
Puan Ver : İspanya'da Yolsuzluk Depremi: Başbakan İstifa Etti!(5/10)1

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından istifa etti. İstifa kararı, anamuhalefetteki Sosyalist Parti'nin, iktidardaki Halk Partisi'nin yolsuzluk skandallarıyla ilgili güvensizlikoyu önergesi sonrası geldi.

MUHALEFET LİDERİ BAŞBAKAN OLABİLİR

Tüm partilerin önergeye destek açıklaması üzerine Rajoy, meclisteki oylamayı beklemeden yenilgiyi kabul ederek istifasını sundu. Güvensizlikoyu önergesini veren Sosyalist Parti'nin lideri Pedro Sanchez'in yeni başbakan olması bekleniyor.

Rajoy "Oylamada büyük ihtimalle güvensizlik çıkacak. Bu da Pedro Sanchez'in yeni başbakan olacağı anlamına geliyor. Ülkeme hizmet etmek benim için bir onurdu" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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