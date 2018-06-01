İSPANYA'DA YOLSUZLUK DEPREMİ: BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ!
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından istifa etti. İstifa kararı, anamuhalefetteki Sosyalist Parti'nin, iktidardaki Halk Partisi'nin yolsuzluk skandallarıyla ilgili güvensizlikoyu önergesi sonrası geldi.
MUHALEFET LİDERİ BAŞBAKAN OLABİLİR
Tüm partilerin önergeye destek açıklaması üzerine Rajoy, meclisteki oylamayı beklemeden yenilgiyi kabul ederek istifasını sundu. Güvensizlikoyu önergesini veren Sosyalist Parti'nin lideri Pedro Sanchez'in yeni başbakan olması bekleniyor.
Rajoy "Oylamada büyük ihtimalle güvensizlik çıkacak. Bu da Pedro Sanchez'in yeni başbakan olacağı anlamına geliyor. Ülkeme hizmet etmek benim için bir onurdu" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Şehir Hastaneleriyle İlgili Haberi Kurmaca Çıktı
- Fren Yerine Gaza Basınca Apartman Boşluğuna Uçtu
- Bim, Doğuş Yayın Grubu'nu Satın Alacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı
- Seyir Halindeki Gemiye Helikopterle İnen Bakan Canikli Gözdağı Verdi: Müsaade Etmeyiz
- Mit Devreye Girdi! Lübnan-İstanbul Hattındaki Dev Soygun Fatih'te Son Buldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yolcuları Kusturacak Kadar Kokan Yolcu Yüzünden Uçak Acil İniş Yaptı!
- Ekmek Pişirirken Tandırın İçine Yuvarlandı!
- Aşk Cihadı İle Suçlanan Müslüman Genci Linçten Kurtaran Hindu Polise Ölüm Tehditleri Yağıyor
- Ünlü Kadın Yazardan Şoke Eden Sözler: Tecavüz Çok Önemli Bir Suç Değil
- Halka Tuvalet Kağıdı Uyarısı: Başkanın Olduğu Sayfaları Kullanmayın
Bu Haberle İlgili Yorumlar