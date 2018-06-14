Real Madrid ile anlaştıktan sonra İspanya Milli Takımından kovulan Lopetegui, "Annemin ölümünden sonra hayatımın en üzüntülü günüydü" dedi.

La Liga takımlarından Real Madrid'in yeni teknik direktörü Julen Lopetegui, Madrid ekibiyle yaptığı anlaşma nedeniyle İspanya Milli Takımı'ndaki görevine son verilmesinin, hayatındaki en üzüntü verici gelişmelerden biri olduğunu belirtti.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Lopetegui ile beraber Madrid'de basın toplantısı düzenledi. Toplantıyı, Dünya Kupası'nın ardından yapmak istediklerini söyleyen Perez, ancak İspanyol Futbol Federasyonu'nun kendilerine haber vermeden Real Madrid ile anlaştığı gerekçesiyle Lopetegui'yi milli takım teknik direktörlüğünden aldığına atıfta bulunarak "Bazı şartlar bizi bu noktaya getirdi." dedi.

"İLAN ETMEYE KARAR VERDİK"

Julen Lopetegui ile varılan anlaşmanın onun milli takıma karşı sadakatsizlik yaptığı anlamına gelmediğini savunan Perez, "Anlaşmaya vardık ve şeffaf olmak, herhangi bir spekülasyon ya da söylentiyi önlemek için birkaç saat içinde Dünya Kupası öncesi ilan etmeye karar verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Perez, anlaşmanın İspanya Milli Takımı'nı etkileyeceği iddialarını anlamanın güç olduğunu da söyleyerek, "Onları etkilemeyecekti. Lopetegui'nin İspanya Milli Takımı'nın kulübesinde olmamasını haklı çıkaracak herhangi bir argüman yoktur." şeklinde konuştu.

"BUGÜN İSE HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜ"

Lopetegui ise görevden dün alındığına atıfta bulunarak, gözyaşları içinde "Dün, annemin ölümünün ardından hayatımın en üzüntülü günüydü. Bugün ise hayatımın en mutlu günü. Bugün, duygusal bir gün. Bana gösterdiğiniz güven için teşekkürler başkan, teşekkürler Real Madrid. Bu sorumluluktan dolayı çok gururluyum." yorumunu yaptı.

Real Madrid'e ilk kez 18 yaşında geldiğini kaydeden Lopetegui, yaptığı anlaşmayı savunarak, ilk söylediği kişinin kendisini görevden alan Federasyon Başkanı Luis Rubiales olduğunu kaydetti.

Sadık biri olduğunu belirten Lopetegui, "Profesyonel ve dürüst bir şekilde davrandım. Oyuncular öğrendiğinde tüm haftanın en iyi antremanını yaptık." ifadesini kullandı.

İSPANYA MİLLİ TAKIMININ BAŞINA HIERRO GETİRİLDİ

İspanyol teknik adam Julen Lopetegui 3 sezon boyunca Real Madrid'i yönetecek. İki yıldır İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yürüten 51 yaşındaki Lopetegui, Real Madrid ile yaptığı anlaşma gerekçesiyle 2018 FIFA Dünya Kupası'na bir gün kala görevden alınmış, yerine Fernando Hierro getirilmişti.

Futbolculuk kariyerine 1985 yılında Castilla kulübünde başlayan Lopetegui, aralarında Real Madrid, Las Palmas ve Barcelona'nın da olduğu takımlarda forma giymiş, 2016'da da milli takımı çalıştırmaya başlamıştı.

Real Madrid'e üst üste 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getiren Zinedine Zidane, geçen ay sürpriz bir basın toplantısı düzenleyerek Real Madrid'i bıraktığını açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada