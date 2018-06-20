'derdin Fatiha Değil, Öyle Olsa Bakara Makara Diyeni Partiden Atardın'
İntihar Girişimini Çekirdek Çitleyerek İzlediler
24 Haziran'da Hangi Parti, Hangi İlde, Kaç Milletvekili Çıkarıyor?
Amrabat, Hakeme Yüklendi: Ronaldo'dan Forma İstemiş
İspanya, Dünya Kupasında Galibiyetle Tanıştı!
F-35'ler Gövdesinde Ay Yıldızlı Bayrakla İlk Kez Havalandı
Yurt Dışı Oyları Türkiye'ye Böyle Getirildi
Erdoğan'dan Uber Çıkışı: Organizasyonun Başındaki Benden Randevu İstedi
Galatasaray, Polonyalı Yıldız İçin Prensip Anlaşmasına Vardı
Jinekologtan Hastasına Ahlaksız Teklif: İlişkiye Girmek İster Misin?
Trump'tan Kızı İvanka İçin Skandal Söz: Göğüslerini Büyütmen İyi Olur
Trump'ın Yaptıklarını Anlatırken Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğuldu
İnce, 'herkes Görecek' Deyip 24 Haziran Seçiminin Kaybedenini Açıkladı
Patates Fiyatlarının 2 Haftaya Kadar Düşmesi Bekleniyor
Utanç Kamplarından Sorumlu Bakan, Restoranttan Kaçtı
Sağanak Yağış Sonrası Hastaneyi Su Bastı, Doktorlar Sel Nöbeti Tuttu
İran-İspanya Maçı Başladı! Canlı Anlatım
İki Kez Oy Kullanan Kadının Fetö Bağlantısı Araştırılıyor
Evlendikten Sonra Başkasına Aşık Olan Karısından Böyle İntikam Aldı
Profesörün Kız Öğrencilere Yönelik Skandal Tweet'i Gündemi Sarstı

İspanya, Dünya Kupasında galibiyetle tanıştı!

İSPANYA, DÜNYA KUPASINDA GALİBİYETLE TANIŞTI!

2018 Dünya Kupasına Portekiz beraberliği ile başlayan İspanya, İran'ı 1-0 yenerek puanını 4'e yükseltti.

Tarih : 20 Haziran 2018, 23:20
Puan Ver : İspanya, Dünya Kupasında Galibiyetle Tanıştı!(9/10)5

Dünya Kupasına saatler kala hoca değişikliğine giden İspanya, B Grubu'ndaki açılış maçında Portekiz'le 3-3 berabere kalmıştı. İspanyollar, ilk sınavında sürpriz bir şekilde Fas'ı mağlup edip, 3 puanla grupta lider durumda bulunan İran'la karşılaştı. Tarihlerinde ilk kez karşılaşan ikim takımın mücadelesinde gülen taraf İspanya oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında İspanya, İran kalesine ara ara tehlikeli ataklarla gitse de sonuca gidemedi.

GOL DIEGO COSTA'DAN GELDİ

İkinci yarıya daha hırçın başlayan İspanyollar, Diego Costa'nın 54. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Costa, attığı golle turnuvadaki gol sayısını 3'e çıkardı.

İran, güçlü rakibi karşısında sürprize attı ve oyunun kontrolünü eline aldı ve İspanya kalesinde golü buldu. Fakat gol VAR kararıyla iptal edildi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İspanya sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İspanya, alınan 3 puandan sonra puanını 4'e yükseltti. İlk maçta Fas'ı 1-0 mağlup eden İran ise 3 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İspanya  Dünya  Kupasında  Galibiyetle  Tanıştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER