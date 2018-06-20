2018 Dünya Kupasına Portekiz beraberliği ile başlayan İspanya, İran'ı 1-0 yenerek puanını 4'e yükseltti.

Dünya Kupasına saatler kala hoca değişikliğine giden İspanya, B Grubu'ndaki açılış maçında Portekiz'le 3-3 berabere kalmıştı. İspanyollar, ilk sınavında sürpriz bir şekilde Fas'ı mağlup edip, 3 puanla grupta lider durumda bulunan İran'la karşılaştı. Tarihlerinde ilk kez karşılaşan ikim takımın mücadelesinde gülen taraf İspanya oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında İspanya, İran kalesine ara ara tehlikeli ataklarla gitse de sonuca gidemedi.

GOL DIEGO COSTA'DAN GELDİ

İkinci yarıya daha hırçın başlayan İspanyollar, Diego Costa'nın 54. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Costa, attığı golle turnuvadaki gol sayısını 3'e çıkardı.

İran, güçlü rakibi karşısında sürprize attı ve oyunun kontrolünü eline aldı ve İspanya kalesinde golü buldu. Fakat gol VAR kararıyla iptal edildi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İspanya sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İspanya, alınan 3 puandan sonra puanını 4'e yükseltti. İlk maçta Fas'ı 1-0 mağlup eden İran ise 3 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada