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İsmet Yılmaz, Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın Hikayesini Anlatırken Gözyaşlarına Boğuldu

İSMET YILMAZ, IĞDIRLI ONBAŞI HASAN'IN HİKAYESİNİ ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sivas'ta iftar programına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 20:20
Puan Ver : İsmet Yılmaz, Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın Hikayesini Anlatırken Gözyaşlarına Boğuldu(7/10)3

Sivas'ta düzenlenen iftar programına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kudüs'te nöbet tutan son Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'taki temasları kapsamında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara katıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Programda Bakan Yılmaz katılımcılara Kudüs'te nöbet tutan son Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini anlattı. Yılmaz hikayeyi anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

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Kaynak: haberinburada



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