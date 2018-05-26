İSMET YILMAZ, IĞDIRLI ONBAŞI HASAN'IN HİKAYESİNİ ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Sivas'ta iftar programına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Sivas'ta düzenlenen iftar programına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kudüs'te nöbet tutan son Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
İFTAR PROGRAMINA KATILDI
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'taki temasları kapsamında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara katıldı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Programda Bakan Yılmaz katılımcılara Kudüs'te nöbet tutan son Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini anlattı. Yılmaz hikayeyi anlatırken gözyaşlarını tutamadı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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