İSMAİL KAHRAMAN: MECLİS BAŞKANI OLDUM DİYE KAFAM BOŞALMADI!
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, "Bakarsınız ak Parti Konya'da 24 Haziran'da sıfıra karşı gider. Şimdi meclis başkanlarının tarafsızlığından bahsedilir. Ben meclisi idare ederken tarafsız olacağım. Elimde terazi, hak geçirmeyeceğiz. Ama meclis başkanı oldum diye kafam boşalmadı" dedi.
BİRLİK VAKFI'NIN KONYA ŞUBESİNİN AÇILIŞINA GİTTİ
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Konya'da, 2 yıl önce faaliyete başlayan ve bugün resmi açılışı gerçekleştirilen Birlik Vakfı Şubesi'nin açılış törenine katıldı.
"MECLİS BAŞKANI OLDUM DİYE KAFAM BOŞALMADI"
Açılışta konuşan Kahraman, şunları söyledi:
Erbakan Konya'dan 3 milletvekili çıkardı. Bakarsınız Konya'da 24 Haziran'da sıfıra karşı gider. Birlik içinde olur. Şimdi meclis başkanlarının tarafsızlığından bahsedilir. Ben meclisi idare ederken tarafsız olacağım. Elimde terazi, hak geçirmeyeceğiz. Ama meclis başkanı oldum diye kafam da boşalmadı.
"FİKRİMİ HER ZAMAN MÜDAFA ETME HAKKIM VAR"
Bir fikrim var. Bu fikrimi her zaman müdafi etme hakkım var. Dolayısıyla 'sıfıra karşı' falan diye sayın basın, bunu yarın konu etmeyin. Hislerimi ifade ediyorum. Olur mu? Olur. Diğer partiler, arkadaşlarım alınmasın. Alınanlar olabilir. Onları zaten ben defterimde saymıyorum.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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