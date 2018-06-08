Hollanda'da faaliyet gösteren göç ve İslam karşıtı örgüt Pegida, Rotterdam'daki Laleli Camii önünde yapacağı domuz çevirme etkinliğini, toplanan kalabalıktan korkarak son anda iptal etti.

Göç ve İslam karşıtı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (Pegida) örgütünün Rotterdam'daki Laleli Camii önünde iftar saatinde yapacağı mangal partisi ve domuz çevirme etkinliği son anda iptal edildi.

TEPKİLERDEN KORKTULAR!

Aşırı sağcı 20 kişilik grubun, polisin güvenlik garantisi vermemesi ve cami önünde toplanan yüzlerce kişinin tepkisinden korktuğu için yoldan geri döndüğü öğrenildi.

PROTESTO İÇİN DOMUZ ÇEVİRECEKLERDİ

Pegida üyeleri, "Hollanda'nın İslamlaşmasını protesto etmek için" iftar saatinde cami önünde domuz çevirmek istiyordu.

Pegida eylemi nedeniyle Rotterdam'ın Güney bölgesindeki Diyanet'e bağlı Laleli Camii çevresinde olağanüstü güvenlik önlemi alındı.

KALABALIK GÖZLERİNİ KORKUTTU

Aşırı sağcı örgüte bağlı 20 kişilik grup, yakındaki Slinge metro istasyonunda toplanarak, otobüsle cami önünde mangal partisi yapacakları alana doğru haraket etti. Bu sırada iftar saati yaklaştıkça cami önünde toplanan kalabalık sayısı da giderek arttı.

Pegida üyeleri için ayrılan alanın yanıbaşında toplanan cami cemaati, tekbir getirerek aşırı sağcıları beklemeye başladı.

Cami imamı ile cami derneği yöneticileri, kalabalığa sık sık sakin olmaları için çağrı yaptı.

EYLEMİN İPTAL EDİLMESİNİ KUTLADILAR

Cami önündeki kalabalık ve gerilimin arttığı sırada, Pegida üyelerinin gelmekten vazgeçtiği anons edildi. Kalabalık, tekbir ve sloganlarla eylemin iptal edilmesini kutladı.

Aşırı sağcıların, cami önündeki yolu kapatan kalabalık nedeniyle, otobüsten inmeden geri döndüğü öğrenildi.

POLİS GÜVENLİK GARANTİSİ VEREMEDİ

Hollanda medyasına göre, polis Pegida üyelerine güvenlik konusunda garanti veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine aşırı sağcılar eylemi son anda iptal etti.

Polise göre, eylemin iptal edilmesi Pegida'nın kendi tercihi.

BARIŞSEVERLER CAMİ ÖNÜNE ÇİÇEK BIRAKTI

Hand in Hand (El ele) adlı barışsever oluşum ile bazı kilise vakfı üyeleri, Laleli Camii önündeki duvarlara çiçek bıraktı. Grup, kaldırıma ırkçılık karşıtı sloganlar yazdı.

Bir kilise vakfı üyesi, cami çevresinde, "Pegida'nın nefret söylemine karşı çiçeklerden bir sevgi duvarı" oluşturduklarını söyledi.

Pegida örgütünün Hollanda'daki büyük şehirlerde iftar saatinde yapacağı domuz çevirme eylemi, Amsterdam Utrecht, Haarlem, Gouda belediyeleri tarafından yasaklanmıştı.

MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI İZİN VERMİŞTİ

Ancak ülkenin ikinci büyük kenti Rotterdam'ın Müslüman kökenli Belediye Başkanı Ahmet Abutalib, aşırı sağcı örgütün eylemine izin verdi.

Rotterdam Belediye Başkanı, gösteri yapmanın anayasal bir hak olduğunu söyledi. Abutalib, Salı günü kendisini ziyaret ederek, gösterinin yasaklanmasını isteyen Laleli Camii yönetimine, "Bugün Pegida'ya, yarın size. Temel haklar kısıtlanamaz " dedi.

Abutalib, BBC Türkçe'nin sorusu üzerine, Pegida'ya cami önünde domuz çevirme izni verilmesi ile ilgili açıklama yapmayacağını söyledi.

Kaynak: haberinburada