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İSLAM DÜNYASI KUDÜS İÇİN İSTANBUL'A GELDİ, TÜRKİYE TARİHİ MESAJ!


İslam dünyası Kudüs için İstanbul'a geldi, Türkiye tarihi mesaj!
Tarih : 18 Mayıs 2018, 12:10
Puan Ver : İslam Dünyası Kudüs İçin İstanbul'a Geldi, Türkiye Tarihi Mesaj!(7/10)3

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamda 61 Filistinliyi şehit etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönem başkanlığını yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da olağanüstü toplanmasını talep etmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da Kudüs gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde açılış konuşmasını yaptı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

BM Genel Kurulu'nda ABD'nin hukuk dışı kararına güçlü tepki gösterilmişti. Ancak ABD yönetimi uluslararası toplumun iradesini yok saymaktan vazgeçmedi. İsrail ise ABD'nin bu fütursuz tutumundan cesaret alarak, masun Filistinlileri soğukkanlı bir şekilde katletti.

"İNSANLIK SUÇU"

İsrail'in insanlık suçuna en sert tepkiyi vermemiz gerekiyor. Filistin meselesinin çözümü için elimizi taşın altına koymalıyız. Zirve sonunda kabul edeceğimiz bildiride, Filistin davasının ve Kudüs'ün konumunu bir kez daha vurgulayacağız. Bu konuda birlik olmalı ve başka ülkelerin ABD'yi takip etmelerini engellemeliyiz. Bazı İİT üyelerinin dahi Filistin davasına sahip çıkmaması bizi üzüyor. Buna karşı da tedbirlerimizi almamız gerekiyor.

"ZİRVE SONUNDA HAYKIRACAĞIZ"

İsrail'in işgal, şiddet ve zulüm politikalarının sona erme zamanı çoktan gelmiştir. İsrail askerlerinin hesap vermelerini sağlamalıyız. Zirve sonundaki bildiride Kudüs'ün tarihi statüsünün değiştirilmesine izin vermeyeceğimizi haykıracağız.

Filistinli kardeşlerimizin ekonomik olarak da desteklenmeleri gerekiyor. Filistinli mültecilerin geleceğe umutla bakmalarını sağlamalıyız. Tüm bu hususlara bildirimizde yer verdik sizlerin de katkılarıyla."

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Kaynak: haberinburada



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