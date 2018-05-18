İSLAM DÜNYASI KUDÜS İÇİN İSTANBUL'A GELDİ, TÜRKİYE TARİHİ MESAJ!
İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamda 61 Filistinliyi şehit etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönem başkanlığını yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da olağanüstü toplanmasını talep etmişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da Kudüs gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde açılış konuşmasını yaptı.
Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
BM Genel Kurulu'nda ABD'nin hukuk dışı kararına güçlü tepki gösterilmişti. Ancak ABD yönetimi uluslararası toplumun iradesini yok saymaktan vazgeçmedi. İsrail ise ABD'nin bu fütursuz tutumundan cesaret alarak, masun Filistinlileri soğukkanlı bir şekilde katletti.
"İNSANLIK SUÇU"
İsrail'in insanlık suçuna en sert tepkiyi vermemiz gerekiyor. Filistin meselesinin çözümü için elimizi taşın altına koymalıyız. Zirve sonunda kabul edeceğimiz bildiride, Filistin davasının ve Kudüs'ün konumunu bir kez daha vurgulayacağız. Bu konuda birlik olmalı ve başka ülkelerin ABD'yi takip etmelerini engellemeliyiz. Bazı İİT üyelerinin dahi Filistin davasına sahip çıkmaması bizi üzüyor. Buna karşı da tedbirlerimizi almamız gerekiyor.
"ZİRVE SONUNDA HAYKIRACAĞIZ"
İsrail'in işgal, şiddet ve zulüm politikalarının sona erme zamanı çoktan gelmiştir. İsrail askerlerinin hesap vermelerini sağlamalıyız. Zirve sonundaki bildiride Kudüs'ün tarihi statüsünün değiştirilmesine izin vermeyeceğimizi haykıracağız.
Filistinli kardeşlerimizin ekonomik olarak da desteklenmeleri gerekiyor. Filistinli mültecilerin geleceğe umutla bakmalarını sağlamalıyız. Tüm bu hususlara bildirimizde yer verdik sizlerin de katkılarıyla."2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bakan Arslan: Wikipedia'nın Açılması İçin Gereğini Yaptık Ancak Karşı Taraf Adım Atmadı
- Mhp 27. Dönem İzmir Milletvekili Aday Listesi! Mhp'nin İzmir Milletvekili Adayları Kim Oldu?
- Mhp'nin İstanbul Milletvekili Adayları Kim Oldu?
- Mhp 27. Dönem Ankara Milletvekili Aday Listesi! Mhp'nin Ankara Milletvekili Adayları Kim Oldu?
- Feci Kaza Kamerada! Hafriyat Kamyonu Yaşlı Adamın Üzerinden Geçti
EKONOMİ HABERLERİ
- Tesla'nın Batmaması İçin 10 Milyar Dolara İhtiyacı Var
- İstanbul'a Üçüncü Sürücüsüz Metro Hattı Geliyor
- 2 Çocuk Annesi Kadın Girişimci, Arı Sütü Siparişlerine Yetişemiyor
- Fotoğrafını Görüp Rezervasyon Yaptırdı, Otele Gittiğinde Şoka Uğradı!
- Fitch, Doların Yükselişini Değerlendirdi: Türkiye Kırılgan Ülkelerden Birisi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar