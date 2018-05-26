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Islahevindeki isyan faciayla sonuçlandı: 9 çocuk yanarak öldü

ISLAHEVİNDEKİ İSYAN FACİAYLA SONUÇLANDI: 9 ÇOCUK YANARAK ÖLDÜ

Brezilya'nın Goiania kentinde bulunan ıslahevindeki isyanda çıkarılan yangın sonucu 9 çocuk hayatını kaybetti.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : Islahevindeki İsyan Faciayla Sonuçlandı: 9 Çocuk Yanarak Öldü(8/10)4

Brezilya'nın Goias eyaleti insan hakları komisyonu avukatı Gilles Sebastian Gomes, Goiania'da ıslah evinde yaşları 13 ila 17 olan çocuk tutuklulardan bazılarının bir hücreden diğerine geçirilirken isyan çıktığını belirterek, isyan sırasında çıkarılan yangında 9 tutuklunun öldüğünü kaydetti.

KÜÇÜK VE KALABALIK BİR ISLAHEVİ

Islah evinde hücrelerin çok küçük ve kalabalık olduğunu ifade eden Gomes, personel sayısının da oldukça az olduğunu ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Brezilya cezaevlerindeki tutuklu sayısının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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