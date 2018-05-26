ISLAHEVİNDEKİ İSYAN FACİAYLA SONUÇLANDI: 9 ÇOCUK YANARAK ÖLDÜ
Brezilya'nın Goiania kentinde bulunan ıslahevindeki isyanda çıkarılan yangın sonucu 9 çocuk hayatını kaybetti.
Brezilya'nın Goias eyaleti insan hakları komisyonu avukatı Gilles Sebastian Gomes, Goiania'da ıslah evinde yaşları 13 ila 17 olan çocuk tutuklulardan bazılarının bir hücreden diğerine geçirilirken isyan çıktığını belirterek, isyan sırasında çıkarılan yangında 9 tutuklunun öldüğünü kaydetti.
KÜÇÜK VE KALABALIK BİR ISLAHEVİ
Islah evinde hücrelerin çok küçük ve kalabalık olduğunu ifade eden Gomes, personel sayısının da oldukça az olduğunu ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Brezilya cezaevlerindeki tutuklu sayısının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İrlanda'daki Kürtaj Referandumunda Sandık Çıkış Anketleri Açıklandı: İbre Evet En Yana
- Chp'nin Seçim Şarkısı Millet İçin Geliyoruz Görücüye Çıktı
- Türklerin Protestosu Geri Adım Attırdı! Tepki Çeken Posteri İndirdiler
- Son Dakika! Chp Seçim Beyannamesini Açıklıyor: Nevruz Resmi Tatil Edilecek
- Polis Otosunda Tecavüz Davası Görüldü, Taraflar Birbirini Yalanladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Tarihi Zirveyi İptal Eden Trump Geri Adım Attı: Görüşmek İstiyoruz
- Nasa Duyurdu, İnsanoğlu 46 Yıl Sonra Ay'a Çıkacak!
- Eve Çağırdığı Tamirciye Tecavüz Etti, Tehdit Edip Gönderdi
- Yılan Zehri Anne Sütünden Geçti, Ana-Kız Hayatını Kaybetti
- Minibüs Şoförü Facebook'tan Canlı Yayındayken Kamyonla Çarpıştı: 9 Ölü
Bu Haberle İlgili Yorumlar