Galatasaray'ın İstediği Futbolcuyu Göztepe Alıyor
Ünlü Kürt Sanatçı Ciwan Haco Yeni Albümünü Selahattin Demirtaş'a Hediye Etti
Düğünden Sonra Katıldığı Etkinlikte Konuşma Yapan Prens Harry'yi Arı Soktu
Türkiye İçin Üretildi! İşte İlk Uçuş Görüntüleri
Erdoğan Meydanlara İniyor! İşte Startı Vereceği Kent
Eski Sevgilisinin Evine Girip Yataktaki Kadınla Görüntülerini Çekti
Güney Koreli Gazeteciler Kuzey Kore Yolunda! Nükleer Deneme Sahası'nın Boşaltılmasını İzleyecekler
İşkur 5 Bin Yeni Personel Alacak
Gomis'ten Valbuena'ya: Fatih Hoca Seni Çok Beğeniyor
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Adaylarına 500'er Lira Bağış Yaptı
Meclis'in Kavgacı Milletvekilleri Listelere Giremedi
İş Arkadaşına Kalıbının Adamı Değilsin Dedi Tazminatsız Kovuldu
Yaşlı Hastalar Vakit Geçirmek İçin Polikliniklere Gittiği Ortaya Çıktı
S&P'den Merkez Bankasına Uyarı: Faizleri Yükseltin
Benzin Ve Motorinde Ötv İndiriminin Devlete Maliyeti 594 Milyon Lira
Aralarında Türkler De Var! Kadın Mahkumlara 10 Dakikada İdam
Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kötü Haber Geldi
Fetö'nün Tsk'daki Kripto Yapılanmasına Operasyon: 70 Gözaltı Kararı
Dizideki 'hayali Davet' Sosyetik Güzeli Kızdırdı
Yargıtay'dan Tüm Çalışanları İlgilendiren Emsal Niteliğinde Karar!

İŞKUR 5 Bin Yeni Personel Alacak

İŞKUR 5 BİN YENİ PERSONEL ALACAK

İşçi ve işveren arasındaki en büyük aracı kurum olan İŞKUR, işsizliğin yoğun olduğu yerlerde "Toplum Yararına Program" ile geçici olarak 5 bin işçi istihdam edecek.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 11:30
Puan Ver : İşkur 5 Bin Yeni Personel Alacak(8/10)4

İŞKUR bu program kapsamında şu anda 11 ilde 5 bin 53 kişiye iş imkanı sunuyor. Başvurular 26 Mayıs'ta bitecek. Programa "esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İŞKUR şubesinden başvurulabiliyor. Bu programla alınan işçiler sınavsız olarak noter kurasıyla belirleniyor.

ASGARİ ÜCRET VERİLECEK

İşçiler çevre temizliği, altyapı, park düzenleme ve ağaçlandırma gibi alanlarda çalıştırılıyor. Programa katılmak için; İşkur'a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak ve açıköğretim hariç öğrenci olmamak gerekiyor. Çalışma süresi 9 aya kadar sürüyor. Haftalık çalışma süresi ise 45 saatle sınırlı. İşçilere 1603 lira, yani asgari ücret veriliyor. Ayrıca vergi ve primleri devlet karşılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İşkur  5  Bin  Yeni  Personel  Alacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER