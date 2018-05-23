İşçi ve işveren arasındaki en büyük aracı kurum olan İŞKUR, işsizliğin yoğun olduğu yerlerde "Toplum Yararına Program" ile geçici olarak 5 bin işçi istihdam edecek.

İŞKUR bu program kapsamında şu anda 11 ilde 5 bin 53 kişiye iş imkanı sunuyor. Başvurular 26 Mayıs'ta bitecek. Programa "esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İŞKUR şubesinden başvurulabiliyor. Bu programla alınan işçiler sınavsız olarak noter kurasıyla belirleniyor.

ASGARİ ÜCRET VERİLECEK

İşçiler çevre temizliği, altyapı, park düzenleme ve ağaçlandırma gibi alanlarda çalıştırılıyor. Programa katılmak için; İşkur'a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak ve açıköğretim hariç öğrenci olmamak gerekiyor. Çalışma süresi 9 aya kadar sürüyor. Haftalık çalışma süresi ise 45 saatle sınırlı. İşçilere 1603 lira, yani asgari ücret veriliyor. Ayrıca vergi ve primleri devlet karşılıyor.

Kaynak: haberinburada