İSKENDERUN'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI SIRASINDA BİR ANNE VE ÇOCUK YANMAKTAN SON ANDA KURTARILDI
Galatasaray'ın İskenderun'daki şampiyonluk kutlamaları sırasında yakılan meşaleler nedeniyle bir otomobilde yangın çıktı. Araçta kalan anne ve çocuk son anda kurtarıldı.
Spor Toto Süper Ligde Galatasaray'ın Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon olmasıyla yurdun her yerinde Galatasaray taraftarları coşkulu anlar yaşadı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde de taraftarlar sokaklara dökülürken yakılan meşaleler nedeniyle yangın çıkan bir otomobilde anne ve çocuk son anda kurtarıldı.
YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI
Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında 1-0'lık galibiyetle şampiyonluğa ulaşmasının ardından İskenderun'un farklı noktalarında karşılaşmayı izleyenler, kutlamalara katıldı. Coşkulu kutlama sırasında yakılan meşaleler nedeniyle bir otomobil içerisinde yangın çıktı. Yangında otomobil içerisinde anne ve çocuk korku dolu anlar yaşarken, çevredekilerin de yardımıyla son anda kurtarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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