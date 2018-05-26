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İskenderun'da Sadece 2 Metre Eninde 5 Metre Uzunluğundaki Alana Yağmur Yağdı

İSKENDERUN'DA SADECE 2 METRE ENİNDE 5 METRE UZUNLUĞUNDAKİ ALANA YAĞMUR YAĞDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaklaşık 2 metre eninde 5 metre uzunluğundaki bir alana yağan yağmur herkesi şaşkına çevirdi.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 16:00
Puan Ver : İskenderun'da Sadece 2 Metre Eninde 5 Metre Uzunluğundaki Alana Yağmur Yağdı(10/10)6

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaklaşık 2 metre eninde 5 metre uzunluğundaki bir alana yağan yağmur herkesi şaşkına çevirdi.

SADECE 2 METRE ENİNDE 5 METRE UZUNLUĞUNDAKİ ALANA YAĞMUR YAĞDI

İskenderun'un işlek bölgesi olan Şehit Pamir caddesi Pac Meydanı'nda akşam saatlerinde gök gürültüsüyle birlikte yağmur başladı. Ancak meydanda yaklaşık 2 metre eninde 5 metre uzunluğundaki bir alana yağan yağmur görenleri şaşkına çevirdi. Bazı yayalar yağmurun altına girip çıkarken kimileri de ilginç olayı cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise, "Binalardan su dökülüyor galiba" diyerek ilginç doğa olayına inanmakta güçlük yaşadı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Belli bir bölgeye yağan yağmur nedeniyle araç trafiği de kilitlendi. Yaklaşık yarım saat süren yağmurun kesilmesiyle hayat normale döndü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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