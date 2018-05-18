İŞKENCESİ HASPEL SENATODAN ONAY ALDI, CIA'İN BAŞINA GEÇTİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği ve "işkenceci" geçmişiyle tartışılan Gina Haspel, Senatodan onay alarak CIA'in ilk kadın direktörü olmaya hak kazandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne aday gösterdiği ve "işkenceci" geçmişiyle tartışılan Gina Haspel, Senatodan onay alarak CIA'in ilk kadın direktörü olmaya hak kazandı.
HAPİSHANELERDE İŞKENCE YAPTIĞI İDDİALARI VAR
Trump'ın CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği ve 11 Eylül saldırılarından sonra ABD'nin yurt dışındaki hapishanelerinde işkence yaptırması dolayısıyla adaylığı haftalardır tartışılan Haspel, Senatodan onay aldı.
45'E KARŞI 54 OYLA KABUL EDİLDİ
100 üyesi bulunan Senatonun Genel Kurulunda yapılan oylamada 45 hayır oyuna karşılık 54 evet oyu alan Gina Haspel, CIA'in ilk kadın direktörü olarak görev yapacak.
CIA'de 33 yıl görev yapan ve halen teşkilatın direktörlüğünü vekaleten yürüten Haspel'in kısa süre içinde yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.
Gina Haspel, uzun süren oturumların sonunda dün de Senato İstihbarat Komitesinde yeterli sayıda oy alarak Genel Kurulda oylanmaya hak kazanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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