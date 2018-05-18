Hakkında 'işkenceci' Haberleri Çıkan Haspel İçin Trump Devreye Girdi!
Trump'tan Merkel'e 'projeden Çekil' Baskısı!
Portekiz'in Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu
Atletico Madrid Yenilgisine Sinirlenen Marsilya Taraftarı Televizyonu Parçaladı
İşkencesi Haspel Senatodan Onay Aldı, Cıa'in Başına Geçti
4 Yıldır Saçlarını Kestiremiyor, Bakın Sebebi Neymiş
Erdoğan, Ak Parti'nin Seçim Startını Vereceği Tarihi Duyurdu!
Gomis Ve Valbuena'ya Şok! Tarihi Maçları Televizyondan İzleyecekler
Suudi Kadınlar, Araba Kullanma Yasağının Kaldırılmasını Eleştiren Erkeklerle Dalga Geçti
Aykut Kocaman: Beşiktaş Maçında Olayları Ben Başlatmadım
Dünyanın En Zengin Dilencisi! Banka Hesabından Çıkana Kimse İnanamadı
Hangi Aday Hangi Takımı Tutuyor? İşte Yanıtı
Arsene Wenger, Yerine Gelecek Hocayı İşaret Etti
Fenerbahçe'de Sürpriz Görüşme
Cezaevindeki Demirtaş, Mahkemeye Dilekçe Verdi: Seçim Yoğunluğum Var, Gelemiyorum
Pep Guardiola İmzayı Attı
Ve Bir Devir Sona Eriyor! Buffon, Juventus İle Son Maçına Çıkacak
Yıldız Oyuncudan Flaş İtiraf: Fenerbahçe İle Görüşüyorum
Pfdk; Fenerbahçe, Beşiktaş Ve Trabzonspor'a Ceza Yağdırdı
Fenerbahçeli Aatif'a Büyük Şok, Dirar'a Müjde

İşkencesi Haspel Senatodan onay aldı, CIA'in başına geçti

İŞKENCESİ HASPEL SENATODAN ONAY ALDI, CIA'İN BAŞINA GEÇTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği ve "işkenceci" geçmişiyle tartışılan Gina Haspel, Senatodan onay alarak CIA'in ilk kadın direktörü olmaya hak kazandı.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 00:10
Puan Ver : İşkencesi Haspel Senatodan Onay Aldı, Cıa'in Başına Geçti(9/10)5

ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne aday gösterdiği ve "işkenceci" geçmişiyle tartışılan Gina Haspel, Senatodan onay alarak CIA'in ilk kadın direktörü olmaya hak kazandı.

HAPİSHANELERDE İŞKENCE YAPTIĞI İDDİALARI VAR

Trump'ın CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği ve 11 Eylül saldırılarından sonra ABD'nin yurt dışındaki hapishanelerinde işkence yaptırması dolayısıyla adaylığı haftalardır tartışılan Haspel, Senatodan onay aldı.

45'E KARŞI 54 OYLA KABUL EDİLDİ

100 üyesi bulunan Senatonun Genel Kurulunda yapılan oylamada 45 hayır oyuna karşılık 54 evet oyu alan Gina Haspel, CIA'in ilk kadın direktörü olarak görev yapacak.

CIA'de 33 yıl görev yapan ve halen teşkilatın direktörlüğünü vekaleten yürüten Haspel'in kısa süre içinde yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

Gina Haspel, uzun süren oturumların sonunda dün de Senato İstihbarat Komitesinde yeterli sayıda oy alarak Genel Kurulda oylanmaya hak kazanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İşkencesi  Haspel  Senatodan  Onay  Aldı  Cıa  İn  Başına  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER