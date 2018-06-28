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İşitme Engelli Hastasından Bıçak Parası Alan Vicdansız Doktor Suçüstü Yakalandı

İŞİTME ENGELLİ HASTASINDAN BIÇAK PARASI ALAN VİCDANSIZ DOKTOR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Trabzon'da Kulak Burun Boğaz servisinde görevli doktor işitme engelli hastasından ameliyat için 2 bin TL istedi. Parayı alırken suçüstü yakalanan doktor tutuklandı.

Tarih : 28 Haziran 2018, 19:00
Puan Ver : İşitme Engelli Hastasından Bıçak Parası Alan Vicdansız Doktor Suçüstü Yakalandı(5/10)1

Trabzon'da Kulak Burun Boğaz servisinde görevli doktor işitme engelli hastasından ameliyat için 2 bin TL istedi. Parayı alırken suçüstü yakalanan doktor tutuklandı.

HASTASINDAN 2 BİN TL BIÇAK PARASI İSTEDİ

Trabzon'da işitme engelli Turgay Y., babası Volkan B. ile muayene için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) servisinde görevli Doç. Dr. Erkan Vuralkan'a gitti.

Doç. Dr. Erkan Vuralkan, ameliyat için iddiaya göre hastadan 2 bin TL istedi. Volkan B., kendisinden bıçak parası istediğini öne sürdüğü doktoru Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti. Bakanlık yetkilileri, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Polis ekipleri, dün Volkan B.'den seri numaraları alınmış paraları doktora vermesini istedi. Doç. Dr. Erkan Vuralkan, seri numaraları belirlenen 2 bin lira parayı alırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Doç. Dr. Erkan Vuralkan, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

KENDİSİNE KOMPLO KURULDUĞUNU İDDİA ETTİ

Suçlamaları kabul etmeyen, kendisine komplo kurulduğunu öne süren Doç. Dr. Erkan Vuralkan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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