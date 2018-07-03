Defne İle Cem Aşkına Demet Akalın'dan Olay Yorum
Rus Ekibinden Gary Rodrigues İçin Dudak Uçuklatan Teklif
Fenerbahçe Taraftarları Kombine İçin Geceden Sıraya Girdi
Aldatılan Eşten Korkunç Plan: Önce Baştan Çıkardı, Sonra İntikam Aldı
Fenerbahçe Doğuş'un Yıldızı Nba'e Transfer Oldu
Işın Karaca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup: Yalvarırım Çözüm Bulun
İşçi Arabulucuda 8 Bin Tl İstedi, Patronu 11 Bin Tl Verdi
Orta Çağ'da Fransa'da Tecavüzcülere Uygulanan Ceza Neydi?
Fenerbahçe'den Eylül Ve Leyla Çıkışı: Sessiz Kalmayacağız
Nijeryalı İmam, Saldırıya Uğrayan Yüzlerce Hristiyana Kucak Açtı
Fbı, Abd'yi Kana Bulamak İsteyen El Kaide Militanını Yakaladı
Galatasaray'dan Sert Çıkış: Leyla'dan Sonrası Olmasın Diye Susmayacağız
Erdoğan Seçim Kriterlerine Uymayan Adayların Üzerini Çiziyor
Çekirge İstilası Nedeniyle Ohal İlan Edildi!
Akşener, Türkiye'yi Yasa Boğan Leyla'nın Ölümü Sonrası Ateş Püskürdü
İtalyan Devi Inter'den Sürpriz Transfer
Belçika Mucizeye İmza Attı! Yok Böyle Bir Geri Dönüş
Abdullah Avcı Yeni Sezon Öncesi İddialı Konuştu
Öfkeli Orman İşçisi Arkadaşlarını Tüfekle Katletti: 3 Ölü, 3 Yaralı
Ateş Kuşağındaki Yanardağ Patladı: 2 Bin Metreye Yükseldi

IŞIN KARACA'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MEKTUP: YALVARIRIM ÇÖZÜM BULUN


Işın Karaca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Yalvarırım çözüm bulun
Tarih : 03 Temmuz 2018, 01:10
Puan Ver : Işın Karaca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup: Yalvarırım Çözüm Bulun(9/10)5

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, artan çocuk istismarı haberlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Instagram üzerinden mektup yazdı. Karaca, "Çocuk istismar vakaları için daha caydırıcı bir çözüm bulmanızı yalvararak rica ediyorum" dedi.

"YALVARIRIM BİR ÇÖZÜM BULUN"

Artan çocuk istismarı haberinden sonra kendisini tutamayan Işın Karaca, Instagram üzerinden yayınladığı mektupta şu iadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanım @rterdogan ve çok değerli Hanımefendi Sayın @emineerdogan Hepimizi derinden yaralayan ve önüne geçemediğimiz çocuk istismar vakaları için daha caydırıcı bir çözüm bulmanızı yalvararak rica ediyorum...

Sapkınlık ve istismar sadece bizim ülkemizde tabii ki yok, dünyanın her köşesinde yaşanıyor, ancak son günlerde tüm Türkiye arka arkaya yaşanan çocuk ölümlerinden ötürü bitmiş durumda.

Vicdanı ve merhameti olan herkes muhtemelen benimle aynı fikirdedir.

Yüreğimiz, her gün yenisi gelen çocuk ölüm haberleri ile kanıyor.

Lütfen yasalarımızı çocuk istismarına karşı güçlendirelim.

Geleceğimiz çocuklarımız.

Çaresizce, bu üzücü olayları izlerken,

insanlığımdan utanır oldum.

Bu konular ile alakalı yapılacak tüm çalışmalarınızda, sonuna kadar, bir sanatçı, bir anne, ve güzel ülkemizin bir vatandaşı olarak, yanınızda bulunmak isterim.

Biz Türkiye'yiz

Biz kocaman bir aileyiz, ve bunların üstesinden gelmesini de biliriz... Saygılarımla

Işın Karaca"

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Işın  Karaca  Dan  Cumhurbaşkanı  Erdoğan  A  Mektup  Yalvarırım  Çözüm  Bulun    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER