IŞIN KARACA'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MEKTUP: YALVARIRIM ÇÖZÜM BULUN
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, artan çocuk istismarı haberlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Instagram üzerinden mektup yazdı. Karaca, "Çocuk istismar vakaları için daha caydırıcı bir çözüm bulmanızı yalvararak rica ediyorum" dedi.
"YALVARIRIM BİR ÇÖZÜM BULUN"
Artan çocuk istismarı haberinden sonra kendisini tutamayan Işın Karaca, Instagram üzerinden yayınladığı mektupta şu iadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanım @rterdogan ve çok değerli Hanımefendi Sayın @emineerdogan Hepimizi derinden yaralayan ve önüne geçemediğimiz çocuk istismar vakaları için daha caydırıcı bir çözüm bulmanızı yalvararak rica ediyorum...
Sapkınlık ve istismar sadece bizim ülkemizde tabii ki yok, dünyanın her köşesinde yaşanıyor, ancak son günlerde tüm Türkiye arka arkaya yaşanan çocuk ölümlerinden ötürü bitmiş durumda.
Vicdanı ve merhameti olan herkes muhtemelen benimle aynı fikirdedir.
Yüreğimiz, her gün yenisi gelen çocuk ölüm haberleri ile kanıyor.
Lütfen yasalarımızı çocuk istismarına karşı güçlendirelim.
Geleceğimiz çocuklarımız.
Çaresizce, bu üzücü olayları izlerken,
insanlığımdan utanır oldum.
Bu konular ile alakalı yapılacak tüm çalışmalarınızda, sonuna kadar, bir sanatçı, bir anne, ve güzel ülkemizin bir vatandaşı olarak, yanınızda bulunmak isterim.
Biz Türkiye'yiz
Biz kocaman bir aileyiz, ve bunların üstesinden gelmesini de biliriz... Saygılarımla
Işın Karaca"
2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Aldatılan Eşten Korkunç Plan: Önce Baştan Çıkardı, Sonra İntikam Aldı
- Nijeryalı İmam, Saldırıya Uğrayan Yüzlerce Hristiyana Kucak Açtı
- Devasa Şişme Oyuncak Sıcaktan Patladı, Küçük Kız Feci Şekilde Can Verdi
- Ünlü Gangster Helikopterle Cezaevinden Kaçtı
- Telefonunda Cinsel İçerikli Filmler Bulunan Öğretmen Meslekten Atıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar