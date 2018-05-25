İŞ YERİ BASIP ARKADAŞLARINI DÖVEN KIZLAR GÖZALTINA ALINDI
Batman'da arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak terör estirip görüntüleri de sosyal medyadan paylaşan 3 genç kız gözaltına alındı.
Batman'da arkalarından konuştuğunu ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak, bıçakla tehdit edip döven ve bunları kameraya çeken 3 genç kız gözaltına alındı.
GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Batman'da 3 genç kız, arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak terör estirdi. Kız arkadaşlarını döven, tehdit ve küfredip, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp, özür diletmeye zorlayan saldırganlar, o anları da kameraya kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) söz konusu olayı gündeme getirmesinin ardından Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İş yeri basılan İ.D.'ye ulaşan polis, ifadesini aldı. İ.D., ifadesinde, kızlardan şikayetçi olduğunu belirterek, isim bilgilerini paylaştı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Bunun üzerine saldırgan kızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kızlardan ikisi telefonla aranıp, emniyete çağrılırken, diğeri de evinde gözaltına alındı. Saldırgan kızların, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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