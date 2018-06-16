Dünya Kupasında Messi Sahnede! Arjantin, İzlanda İle Karşılaşıyor
Çamura Saplanan Seçim Otobüsü İnce'ye Zor Anlar Yaşattı
Bahçeli'yi Kızdıran İddia! Bayramlaşma Töreninde Patladı: Şerefsizler
Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olayda 1 Kişi Gözaltına Alındı
Sakarya'daki Vahşet Sonrası Hükümet Beklenen Adımı Atıyor
Dünya Kupası Tarihinde Bir İlk Yaşandı
13 Yaşındaki Çocuk Lunaparktaki Balerinden Düşerek Can Verdi! Anbean Kaydedildi
Görüntüler Bugün Türkiye'de Çekildi! Kısa Sürdü Ama Zarar Büyük
Celta Vigo'ya Transfer Olan Okay, Taraftara Veda Etti
Chp'nin 'ezan' İddiasına Hükümet Kanadından Çok Sert Yanıt
Hangi İlde Kaç Seçmen Var? Beklenen Liste Yayınlandı
Fenerbahçe'nin Teklifi Sonrası Hollanda Ekibi Harekete Geçti
Galatasaray, 10 Milyon Euroluk Teklif Gelirse Gomis'i Gönderecek
Favori Sahaya İndi! Fransa, Avustralya Karşısında
'iş Makinesi Yapmış' Diyen Validen Yeni Açıklama: İnandırıcı Gelmedi
Genç Adam, Balayında Sandaletle Gece Kulübüne Girmek İsteyince Dayak Yedi
Cani Evlat, Kumar Oynamasına Kızan Babasını Dövdü, Araya Giren Annesini Bıçakladı
Alman Basını Adil Öksüz'ün Berlin'deki Evde Kaldığını Doğruladı!
Tuğçe Kandemir, Çağatay Akman'ın Beğenmediği Şarkıyla Meşhur Oldu
Bu Haberi Okumadan İstanbul'da Yola Çıkmayın! Bazı Yollar Kapanacak

'İŞ MAKİNESİ YAPMIŞ' DİYEN VALİDEN YENİ AÇIKLAMA: İNANDIRICI GELMEDİ


'İş makinesi yapmış' diyen validen yeni açıklama: İnandırıcı gelmedi
Tarih : 16 Haziran 2018, 14:00
Puan Ver : 'iş Makinesi Yapmış' Diyen Validen Yeni Açıklama: İnandırıcı Gelmedi(6/10)2

Türkiye, Sakarya'da yavru köpeğe yapılan işkenceyi konuşuyor. Konuyla ilgili CNN Türk ekranlarına telefonla bağlanan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "İş makinesi bana inandırıcı gelmedi. Bunu yapanları bulup en kısa sürede adalet önüne çıkartacağız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   İş  Makinesi  Yapmış    Diyen  Validen  Yeni  Açıklama  İnandırıcı  Gelmedi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER