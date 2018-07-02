İŞ ADAMININ ÇEKMECEDE UNUTTUĞU 20 BİN YTL'Yİ 12 YIL SONRA EŞİ BULDU
Bursa'da iş adamının 2006 yılında çekmeceye koyup unuttuğu 20 bin YTL'yi eşi buldu. Parayı bankaya götürerek TL ile değiştiren şaşkın kadın, eşine kızdı.
Bursa'da iş adamının çekmeceye koyup unuttuğu 20 bin YTL'yi eşi buldu. Parayı bankaya götürerek TL ile değiştiren şaşkın kadın, eşine kızdı.
ÇEKMECEYE KOYDUĞU 20 BİN YTL'Yİ UNUTTU
Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşandı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir iş adamı, 2006 yılında ticari faaliyetinden ötürü kazandığı 100 YTL'lik banknotlardan oluşan 20 bin lirayı masasının çekmecesine koydu. İşlere dalan iş adamı, bir projeye dair dosyayı da paranın üzerine koydu.
Mesai sonrası 20 bin lirayı arayan iş adamı, büyük şok yaşadı. Tüm aramalarına rağmen parayı bulamayan iş adamı ümidini kesti. Kocasının dalgınlığından şikayet eden iş adamının eşi ise aradan yıllar geçmesine rağmen kayıp paranın peşini hiç bırakmadı.
Geçen günlerde kocasının şirket merkezine giden kadın, çekmecedeki dosyaları kaldırınca 20 bin YTL'yi buldu. Buruk bir sevinç yaşayan kadın, kocasına tepki gösterdi.
"ZARARIMIZ 100 BİN TL, BİR DAHA YAPARSA KAFASINI ODUNLA KIRARIM"
Tedavülden kalkan parayı bulmanın şaşkınlığını yaşayan kadın, Merkez Bankası Bursa Şubesinin yolunu tuttu. Parayı gişelerden TL ile değiştiren kadın, fotoğraf alınmasına izin vermediği İHA muhabirine yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Halen yaşadıklarımıza inanamıyorum. Günlerce o parayı aradı, bulamadı. Yine ben buldum. Ama parayı kaybettiğimizdeki altın kuruna baktım. Altına çevirmiş olsaydık bugün 120 bin TL ediyordu. Ama parayı 20 bin TL ile değiştirdim. 'Bir daha yaparsan kafana odunla vururum' dedim."
Öte yandan Merkez Bankası yetkilileri, 1 Ocak 2010'da tedavülden kalkan YTL banknotlarının 31 Aralık 2019'a kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası gişelerinden değiştirileceğini bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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