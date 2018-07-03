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Irmakta şaşkına uğratan görüntü! Ekipler, 4 saat mücadele etti

IRMAKTA ŞAŞKINA UĞRATAN GÖRÜNTÜ! EKİPLER, 4 SAAT MÜCADELE ETTİ

Bartın Irmağı'na 3 metre uzunluğundaki yunus, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin 4 saatlik uğraşları sonrasında denize ulaşmayı başardı.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 17:10
Puan Ver : Irmakta Şaşkına Uğratan Görüntü! Ekipler, 4 Saat Mücadele Etti(10/10)6

Bartın Irmağı'na giren yunus, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından 4 saat süren çalışmanın ardından tekrar denizle buluşturuldu.

YUNUSU GÖREN İŞÇİLER POLİSİ ARADI

Sabah saatlerinde Hendekyanı Caddesi Kanlıırmak mevkiinde yürüyüş yolu çalışması yapan belediye ekipleri, balık sürüsünün peşine düşerken Bartın Irmağı'na giren yunusu gördü. İşçiler durumu polise bildirdi.

BOTLARLA IRMAĞA GİRİP KOVALADILAR

Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. İlk olarak AFAD ekipleri botları ırmağa indirerek, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yunusu kovalama çalışması yaptı.

4 SAATLİK ÇALIŞMADA DENİZE ULAŞTIRILDI

Bunda başarılı olunmayınca Sahil Güvenlik dalgıç timi bota binerek, küreklerle ses yaptı. Yaklaşık 4 saat süren çabaların ardından kürek sesleriyle kovalanan yunus denize ulaştırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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