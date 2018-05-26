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İrlanda'daki Kürtaj Referandumunda Sandık Çıkış Anketleri Açıklandı: İbre Evet en Yana

İRLANDA'DAKİ KÜRTAJ REFERANDUMUNDA SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİ AÇIKLANDI: İBRE EVET EN YANA

35 senedir yürürlükte olan tartışmalı kürtaj yasağının kaldırılması için referanduma giden İrlanda'da sandık çıkış anketleri, "evet" oylarının yüzde 70'e yakın olduğunu gösterdi.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 12:50
Puan Ver : İrlanda'daki Kürtaj Referandumunda Sandık Çıkış Anketleri Açıklandı: İbre Evet En Yana(5/10)1

Tartışmalı kürtaj yasasıyla ilgili referanduma gidilen İrlanda'da yapılan sandık çıkış anketleri, ezici çoğunlukla "Evet"in kazanacağını ortaya koydu.

"EVET" OYLARI YÜZDE 70'E YAKIN

Ipsos araştırma şirketinin Irish Times ile birlikte yaptığı ankete göre, oylamaya katılanların yüzde 68'i yasanın kaldırılması yönünde oy kullanırken yüzde 32 "Hayır" dediğini bildirdi.

RTE/Behaviour & Attitudes'un anketinde de bu rakam yüzde 69'a yüzde 31 olarak yansıdı.

"KORKUYORDUK AMA COŞKULU BİR 'EVET' ÇIKIYOR"

Referandumda evet yönünde oy kullanan Scout Black isimli öğrenci, "Kendimden geçmiştim, hepimiz hayır çıkar diye korkuyorduk ama sandık çıkış anketlerinden de görüldüğü gibi coşkulu bir evet çıkıyor. Bu harika bir şey" sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Dublin'de yaşayan Hindistanlı öğrenci Sneha Lichani de, "Kadınların, kendi kararlarını kendilerinin alabilmeleri çok önemli. Neden doktorların hayır demesini bekliyoruz ki? Ardından da kendi hayatımızda acı çekiyoruz" diye konuştu.

1983'DE YASAKLANMIŞTI

İrlanda'da halk, 1983 yılında anayasaya ilave edilen 8'inci düzenleme maddesine göre kürtajın hayati tehlike hariç her şartta yasak olmasının kaldırılıp kaldırılmamasını oyladı.

Madde, "Doğmamış bir bebek, hamile kadınla, yani anneyle aynı yaşama hakkına sahip" ifadesine haiz.

SONUÇLAR CUMARTESİ AKŞAMI İLAN EDİLECEK

Ancak Avrupa'nın en muhafazakar Katolik toplumlarından birine sahip ülkede, 'Hayır'cılar her bir canın kutsal olduğunu ve yaşama hakkı bulunduğunu savunuyor.

Bu arada sonuçların cumartesi günü ilan edilmesi bekleniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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