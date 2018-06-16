IRKÇI-FAŞİST ALTIN ŞAFAK PARTİSİ MİLLETVEKİLİ KOSTAS BARBARUSİS, BAŞBAKAN ÇİPRAS'I VATAN HAİNİ İLAN ETTİ
Yunanistan'da Altın Şafak partisi milletvekili Barbarusis parlamento kürsüsünden Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Başbakan Çipras ve Savunma Bakanı Kammenos'u vatan haini ilan ederek, tutuklamalarını istedi.
Yunanistan'da ırkçı-faşist Altın Şafak partisi milletvekili Kostas Barbarusis'in, parlamento kürsüsünden, Yunan Silahlı Kuvvetleri komutanlarından verdikleri yemine sadık kalarak vatan hainleri oldukları iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Başbakan Aleksis Çipras ve Savunma Bakanı Panos Kammenos'u tutuklamalarını istemesi, ülkede şok etkisi yarattı.
YUNAN SİLAHLI KUVVETLERİ AÇIKLAMA YAPTI
Yunan Genel Kurmay Başkanlığı Atina'da kopan gürültü üzerine bir açıklama yapmak ihtiyacını duydu. Açıklamada "Silahlı Kuvvetlerin görevi, Anayasa'da öngörüldüğü şekilde, ülkenin toprak bütünlüğünü, ulusal egemenliğini ve herhangi bir dış tehdit ya da saldırı karşı vatandaşların güvenliğini korumaktır" denildi.
ALEYHİNDE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Atina Savcılığı, Savunma Bakanı Kammenos ve Adalet Bakanı Stavros Kontonis'in girişimleri üzerine "vatan hainliği için hazırlık yaptığı" gerekçesiyle Barbarusis aleyhinde soruşturma başlattı. Yunan generallere darbe çağrısında bulunan Barbaruris, kendisini parlamentoda gözaltına almaya gelen polislerden kaçmayı başardı ve makam otomobiline binerek, hızla parlamentodan uzaklaştı.
180 KM HIZLA KAÇTI
Polis araçları Barbarusis'i önce Atina şehir merkezinde sonra da otobanda kovalamaya başladı. Barbarusis'in Atina-Patra otobanında 180 kilometre hızla araç kullanarak, kaza yapabileceği korkusuyla barikat kurmayan polislerin takibinden kurtuldu. Barbarusis, gözaltına alınıp suçüstü mahkemesinde tutuklanmaktan kaçınmak için 48 saatin geçmesi amacıyla meçhul bir yerde gizleniyor.
Altın Şafak'ın Parlamento Grubu'ndan ihraç ettiği Barbarusis, ana muhalefetteki Yeni Demokrasi partisinin, Makedonya Cumhuriyeti'nin isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirmesi konusunda Atina ile Üsküp arasında sağlanan anlaşmanın imzalanmasını önlemek için parlamentoya verdiği gensoru önergesinin görüşüldüğü oturumda "Silahlı Kuvvetlerimizin yönetimini, verdiği asker yeminine sadık kalarak, Başbakan Çipras, Savunma Bakanı Kammenos ve Cuhmurbaşkanı Pavlopulos'u tutuklamamalarına davet ediyorum" demişti. Ardından da iktidar partisi Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) milletvekillerini "kelleleriniz uçacak" diye tehdit etmişti.
Kaynak: haberinburada
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