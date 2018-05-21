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'İrfan Değirmenci CHP'nin listesinde mi?' sorusu cevabını buldu

'İRFAN DEĞİRMENCİ CHP'NİN LİSTESİNDE Mİ?' SORUSU CEVABINI BULDU

CHP'nin Eskişehir milletvekili adayları Parti Meclisi toplantısında belirlendi. Eskişehir'den milletvekili adaylığı başvurusu yapan gazeteci İrfan Değirmencinin listede yer almaması dikkat çekti.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 01:20
Puan Ver : 'irfan Değirmenci Chp'nin Listesinde Mi?' Sorusu Cevabını Buldu(7/10)3

CHP'nin Eskişehir milletvekili adayları Parti Meclisi toplantısında belirlendi. Eskişehir'den milletvekili adaylığı başvurusu yapan gazeteci İrfan Değirmencinin listede yer almaması dikkat çekti.

GAZETECİ İRFAN DEĞİRMENCİ LİSTEDE KENDİSİNE YER BULAMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan MYK ve PM toplantısının vekil adayları listesi belli olmaya devam ediyor. CHP'nin Eskişehir'den milletvekili adaylığı başvurusu yapan gazeteci İrfan Değirmenci listede yer almaması dikkat çekti.

CHP'nin Eskişehir'de milletvekili aday listesi şöyle:

1 - Utku Çakırözer

2 - Jale Nur Süllü

3 - Nuray Akçasoy

4 - Engin Çakmak

5 - Sinan Özkar

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Kaynak: haberinburada



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