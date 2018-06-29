İREM DERİCİ BACAK HAREKETİYLE INSTAGRAM'I SALLADI!
Instagram'ı en aktif kullanan ünlülerden biri olan İrem Derici, bacağını 90 derece açarak yeni bir akım başlattı.
Instagram'ı en aktif kullanan ünlülerden biri olan İrem Derici, bacağını 90 derece açarak yeni bir akım başlattı. Derici fotoğrafı "Zaten bir Victoria. bir ben" mesajıyla paylaştı.
HERKESE MEYDAN OKUDU
Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden biri olan İrem Derici yaptığı bacak hareketiyle yeni bir akım başlattı. En son Victoria Beckham'ın yaptığı bacak hareketini taklit eden Derici, bacağını 90 derecelik açıyla açarak, vücudunun adeta sınırlarını zorladı. Geçtiğimiz günlerde zayıflık hastalığına yakalanan ve bu hastalıktan kurtulan Derici bu paylaşımıyla herkese meydan okudu.
Kaynak: haberinburada
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