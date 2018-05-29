İRANLI TARAFTARLAR MİLLİ MAÇA DAMGA VURDU
Türkiye - İran arasında oynanan hazırlık maçında İranlı taraftarlar maça damga vurdu.
A Milli Takımımız, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan hazırlık maçında İran'ı Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup etti.
İRANLI TARAFTARLAR MAÇA DAMGA VURDU
Zorlu mücadeleye İranlı taraftarlar damga vurdu. Kendilerine ayrılan tribünü dolduran taraftarlar, maç boyunca takımlarına büyük destek verdi. Türkiye - İran maçına damga vurdular.
Kaynak: haberinburada
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