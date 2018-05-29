Cenk Tosun Attı, Türkiye Kazandı!
Beştepe'den İstanbul'un Fethine Özel Tüyleri Diken Diken Eden Video!
Polisin Yumruklayarak Tutukladığı Kadının Görüntüleri Büyük Tepki Çekti
İranlı Taraftarlar Milli Maça Damga Vurdu
İranlı, İsrailli Yetkililerle Gizli Bir Görüşme Yapıldığı İddialarını Yalanladı
Liste Dışı Kalan Bakanlarla İlgili Erdoğan'dan İlk Yorum: Danışıklı Dövüş Değil!
Bavul Cinayetinin Görüntüleri Ortaya Çıktı! İşte Böyle Taşıdılar
Kılıçdaroğlu Aday Listeleriyle İlgili Konuştu: Ben Tek Başıma Hazırlamadım!
1774 Yılından Kalma Şarap Rekor Fiyata Satıldı
Rusya'dan Nato'ya Üstü Kapalı Tehdit: Genişleme İstikrara Katkı Sunmaz!
Trump'tan Abd'li Rahip Davası İçin Skandal Çıkış: Yargı Süreci Pek Yargı Süreci Değil
Canlı Yayında Ali Koç'u Bombaladı: Ben Karaktersiz Değilim
Tekin'in 'suriyelilere Kimlik' Çıkışına Soylu'dan Zehir Zemberek Yanıt
İnce'nin Korumalarının Sahneden Fırlattığı Chp'li İlk Kez Konuştu!
Süper Ligin Yeni Takımı, Ali Çamdalı'yı Renklerine Kattı
Akşener'den Ne Battı Sana Diye Soran Soylu'ya Aynı Sertlikte Cevap!
Ak Parti Bayraklarını İndirmek İçin Elektrik Direğine Çıktı
Deli Dana Hastalıklı Etleri Mi Yedik! Bakan'dan İlk Açıklama Geldi
Yök İlan Verdi: 16 Üniversiteye Rektör Aranıyor!
Hakem Ali Palabıyık, Azerbaycan - Kırgızistan Maçını Yönetecek

İranlı Taraftarlar Milli Maça Damga Vurdu

İRANLI TARAFTARLAR MİLLİ MAÇA DAMGA VURDU

Türkiye - İran arasında oynanan hazırlık maçında İranlı taraftarlar maça damga vurdu.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 00:20
Puan Ver : İranlı Taraftarlar Milli Maça Damga Vurdu(10/10)6

A Milli Takımımız, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan hazırlık maçında İran'ı Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup etti.

İRANLI TARAFTARLAR MAÇA DAMGA VURDU

Zorlu mücadeleye İranlı taraftarlar damga vurdu. Kendilerine ayrılan tribünü dolduran taraftarlar, maç boyunca takımlarına büyük destek verdi. Türkiye - İran maçına damga vurdular.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İranlı  Taraftarlar  Milli  Maça  Damga  Vurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER