İsrail ordusu Askeri İstihbarat Başkanı Tümgeneral Tamir Hyman'ın bir dizi dış güvenlik yetkilisiyle yaptığı toplantıda İran'ın Suriye üzerinden İsrail'e saldırmaya hazırlandığını söylediği ortaya çıktı.

İRANLI KOMUTAN DIŞ GÜVENLİK YETKİLİLERİ İLE TOPLANTI YAPTI

Times of Israel'in haberine göre Hyman, Kudüs'te geçen hafta dış güvenlik yetkilileriyle bir toplantı yaparak İran'ın Suriye'deki varlığını masaya yatırdı.

"İRAN, GOLAN TEPELERİ'NDEKİ KÖYLERE ZARAR VERMEYE ÇALIŞIYOR"

Gizlice çekildiği anlaşılan videoda Suriye'deki İran üslerinin bulunduğu bir haritayı toplantının katılımcılarına gösteren Hyman, "İran'ın bu üslerle Esed yönetimine destek vermek ve terörle mücadele etmek istediğini sanıyoruz. Pekala, bir sürprize hazır olun: Haritadaki bu noktalarda yaklaşık 15 gündür hiçbir çatışma yaşanmadı. İran, bu noktalardan füze saldırısı düzenleme kabiliyetini artırmaya, İsrail'e sızabilecek hücreler kurmaya ve Golan Tepeleri'ndeki köylere zarar vermeye çalışıyor" dedi.

Kaynak: haberinburada