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İranlı futbolcunun denediği taç atışı izleyenleri gülme krizine soktu

İRANLI FUTBOLCUNUN DENEDİĞİ TAÇ ATIŞI İZLEYENLERİ GÜLME KRİZİNE SOKTU

İspanya ile İran arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Son dakikada taç atışı kullanmak için topu eline alan İranlı futbolcunun hareketi izleyenleri güldürdü.

Tarih : 21 Haziran 2018, 01:30
Puan Ver : İranlı Futbolcunun Denediği Taç Atışı İzleyenleri Gülme Krizine Soktu(7/10)3

Dünya Kupası B grubu ikinci maçında İspanya ile İran karşı karşıya geldi.

İspanyolların 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelenin son anlarında ilginç bir olay yaşandı.

İLGİNÇ TAÇ ATIŞI BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında taç atışını kullanmak için topu eline alan İranlı futbolcunun ilginç denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.

TAKLAYI ATTI, TOP ELİNDE KALDI

Topu uzağa göndermek için takla atarak güç almak isteyen futbolcu, yaptığı hareketin ardından tacı kullanamadı.

İranlı futbolcunun içine düştüğü durum izleyenleri güldürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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