İRAN'LA İŞ YAPAN ŞİRKETLER DİKEN ÜSTÜNDE! ABD YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'la iş yapmayı sürdüren Avrupalı şirketlere yaptırım uygulamayı düşündüklerini ifade etti.
YAPTIRIM KARARI HÜKÜMETLERİN TAVRINA BAĞLI
İran'a karşı sert tutumuyla bilinen Bolton, bu kararın diğer hükümetlerin tavrına bağlı olacağının altını çizdi.
AVRUPA'DAN TRUMP'IN KARARINA UYMAYACAKLARI YÖNÜNDE AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ
ABD Başkanı Trump, Salı günü İran nükleer anlaşmasından çekildiklerini açıklamış, bu ülkeye yönelik yaptırımların da yeniden yürürlüğe sokulacağını söylemişti. Trump'ı ilk kutlayan İsrail olurken, anlaşmanın Avrupa'daki tarafları bu karara uymayacaklarını açıklamıştı.
ANLAŞMANIN İÇERİĞİNDE NELER VAR?
2015'te İran, ABD, Çin, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere ile nükleer faaliyetlerini sınırlandırmaya karşılık ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yönelik anlaşma imzaladı. Anlaşmadan sonra İran'ın Natanz ve Fordo tesislerindeki santrifüj sayısı azaltıldı ve tonlarca az zenginleştirilmiş uranyum Rusya'ya gönderildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan denetçiler, İran'ın nükleer tesislerinde teftiş yapma yetkisine sahipti. Buna karşılık, İran'a ekonomik yaptırımları kaldırma sözü verildi. İran, ülke dışındaki 100 milyar dolarlık dondurulmuş varlıklarına erişim hakkı da elde etti.
Kaynak: haberinburada
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