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İran'dan Trump'ın Nükleer Kararına İlk Tepki: ABD'nin Sözünü Tutmadığını Gördük

İRAN'DAN TRUMP'IN NÜKLEER KARARINA İLK TEPKİ: ABD'NİN SÖZÜNÜ TUTMADIĞINI GÖRDÜK

Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararını değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD'nin sözünü tutmadığını bir kez daha gördük." dedi.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 23:20
Puan Ver : İran'dan Trump'ın Nükleer Kararına İlk Tepki: Abd'nin Sözünü Tutmadığını Gördük(8/10)4

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararına ilişkin yaptığı açıklamada," ABD hiç bir zaman sorumluluklarını yerine getirmemiştir. İran anlaşmanın bütün maddelerine uymuştur." ifadelerini kullandı.

"ABD SÖZÜNÜ TUTMAYAN BİR ÜLKEDİR"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine ilişkin açıklamasında, "ABD'nin asla sözünü tutmayan bir ülke olduğunu gördük. Trump'ın kararı bizim için tarihi bir tecrübe, İran anlaşmanın bütün maddelerine uymuştur." açıklamasında bulundu.

"ABD NE GİBİ DELİLLERİ OLDUĞUNU GÖSTERMELİ"

Nükleer anlaşmanın sadece iki ülke arasında gerçekleşmediğine değinen Ruhani, "ABD ne gibi delilleri olduğunu göstermeli. ABD'nin neden anlaşmadan çekildiğini anlamak zor. Sadece ABD ve İran arasındaki anlaşma değildi. BMGK'dan onaylanmış bir anlaşmaydı. Diğer tüm taraflardan senatolarda, meclislerde onaylanmış anlaşmaydı." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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