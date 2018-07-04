İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani, İran'ın petrol satışı yapmasının engellenmesi durumunda, bölgedeki diğer ülkelerin de petrol satışı yapmasını engellemeye hazır olduklarını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani, İran'ın petrol satışı yapmasının yasaklanması konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Süleymani, İran'ın petrol satışı yapmasının engellenmesi durumunda, bölgedeki diğer ülkelerin de petrol satışı yapmasını engellemeye hazır olduklarını belirtti.

"DİĞER ÜLKELER DE PETROL SATIŞI YAPAMAZ"

Komutan Süleymani, İran'ın petrol satışının engellenmesi durumunda bölgedeki diğer ülkelerin de petrol satışı yapamayacaklarını söyledi.

Kaynak: haberinburada