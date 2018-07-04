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İran'dan petrol tehdidi: Diğer ülkelerin de satışını engelleriz

İRAN'DAN PETROL TEHDİDİ: DİĞER ÜLKELERİN DE SATIŞINI ENGELLERİZ

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani, İran'ın petrol satışı yapmasının engellenmesi durumunda, bölgedeki diğer ülkelerin de petrol satışı yapmasını engellemeye hazır olduklarını belirtti.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 15:20
Puan Ver : İran'dan Petrol Tehdidi: Diğer Ülkelerin De Satışını Engelleriz(7/10)3

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani, İran'ın petrol satışı yapmasının yasaklanması konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Süleymani, İran'ın petrol satışı yapmasının engellenmesi durumunda, bölgedeki diğer ülkelerin de petrol satışı yapmasını engellemeye hazır olduklarını belirtti.

"DİĞER ÜLKELER DE PETROL SATIŞI YAPAMAZ"

Komutan Süleymani, İran'ın petrol satışının engellenmesi durumunda bölgedeki diğer ülkelerin de petrol satışı yapamayacaklarını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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