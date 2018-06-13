İRAN'DAN KUZEY KORE'YE UYARI: KİMİNLE GÖRÜŞÜYORSUN?
İran Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nubaht, ABD Başkanı Trump için "Uçakta attığı bir 'tweet'le anlaşmaya attığı imzasını geri çekiyor. Bilmiyorum Kuzey Kore lideri kiminle görüşüyor?" dedi.
İran Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nubaht, ABD Başkanı Trump için "Uçakta attığı bir 'tweet'le anlaşmaya attığı imzasını geri çekiyor. Bilmiyorum Kuzey Kore lideri kiminle görüşüyor?" dedi.
GÖRÜŞMEYİ ELEŞTİRDİ
Sözcü Muhammed Bakır Nubaht, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ABD Başkanı Donald Trump'la Singapur'da yaptığı görüşmesini eleştirdi.
"UÇAKTA ATTIĞI TWİTLE ANLAŞMAYA ATTIĞI İMZASINI GERİ ÇEKİYOR"
Başkent Tahran'daki basın toplantısında konuşan Nubaht, "(Trump) Uçakta attığı bir Twitle anlaşmaya attığı imzasını geri çekiyor. Bilmiyorum Kuzey Kore lideri kiminle görüşüyor?" dedi.
"BU ADAM ABD'NİN BİLİNÇLİ HALKININ TEMSİLCİSİ DEĞİLDİR"
ABD halkının da Trump'tan rahatsız olduğunu öne süren Nubaht, "Bu adam ABD'nin bilinçli halkının temsilcisi değildir. ABD halkı gelecek seçimlerde bu adamdan uzak olduklarını ortaya koyacaklardır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Türkiye Karşıtı Skandal Tasarı Abd Kongresi'nde: Yaptırım İstiyorlar!
- Yolda Yürüyen Genci, Sokak Ortasında 11 Yerinden Bıçaklayıp Kaçtılar
- Muş'ta Sel Felaketi! Biri Engelli 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
- Seçim Yasakları Yarın Başlıyor! İşte Son 10 Günde Yapılamayacaklar
- Biri Yaptı, Hepsi Takip Etti! 500 Koyun Böyle Telef Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Öğrencisi İle İlişkisi Ortaya Çıkan 8 Aylık Hamile Öğretmen Tutuklandı, Bebeğin Babasını Söylemedi
- Kuzey Kore Lideri Kim, Tarihi Zirve İçin Singapur'da
- Müslümanların Kıblesi Kabe'de Dehşet Veren Olay!
- Guinness Rekorlar Kitabına Girmek İçin 32 Kişi Aynı Anda Kendini Ateşe Verdi!
- Havalimanında Yakalanan Rahip Kılığındaki Eroin Kaçakçısı, Polisi Aforoz Etmekle Tehdit Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar