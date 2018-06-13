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İran'dan Kuzey Kore'ye uyarı: Kiminle görüşüyorsun?

İRAN'DAN KUZEY KORE'YE UYARI: KİMİNLE GÖRÜŞÜYORSUN?

İran Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nubaht, ABD Başkanı Trump için "Uçakta attığı bir 'tweet'le anlaşmaya attığı imzasını geri çekiyor. Bilmiyorum Kuzey Kore lideri kiminle görüşüyor?" dedi.

Tarih : 13 Haziran 2018, 09:40
Puan Ver : İran'dan Kuzey Kore'ye Uyarı: Kiminle Görüşüyorsun?(6/10)2

İran Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nubaht, ABD Başkanı Trump için "Uçakta attığı bir 'tweet'le anlaşmaya attığı imzasını geri çekiyor. Bilmiyorum Kuzey Kore lideri kiminle görüşüyor?" dedi.

GÖRÜŞMEYİ ELEŞTİRDİ

Sözcü Muhammed Bakır Nubaht, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ABD Başkanı Donald Trump'la Singapur'da yaptığı görüşmesini eleştirdi.

"UÇAKTA ATTIĞI TWİTLE ANLAŞMAYA ATTIĞI İMZASINI GERİ ÇEKİYOR"

Başkent Tahran'daki basın toplantısında konuşan Nubaht, "(Trump) Uçakta attığı bir Twitle anlaşmaya attığı imzasını geri çekiyor. Bilmiyorum Kuzey Kore lideri kiminle görüşüyor?" dedi.

"BU ADAM ABD'NİN BİLİNÇLİ HALKININ TEMSİLCİSİ DEĞİLDİR"

ABD halkının da Trump'tan rahatsız olduğunu öne süren Nubaht, "Bu adam ABD'nin bilinçli halkının temsilcisi değildir. ABD halkı gelecek seçimlerde bu adamdan uzak olduklarını ortaya koyacaklardır." ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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