İRAN'DAN KANDİL AÇIKLAMASI: TÜRKİYE'NİN OPERASYONUNU DESTEKLEMİYORUZ
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Şikarçi, İran'ın TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Kandil operasyonunu desteklemediğini söyledi.
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik Kuzey Irak'ta başlattığı askeri harekatı desteklemediğini ifade etti.
"ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKE SINIRLARI İÇİNDE OPERASYON YAPILMASINI DESTEKLEMİYORUZ"
İran devlet televizyonunun haberine göre, İranlı sözcü yaptığı yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, her türlü terörle mücadele eylemini desteklemesine rağmen, ilgili ülkedeki yasal hükümetin izni olmadan terörizmle mücadele bahanesiyle üçüncü bir ülke sınırları içine operasyon yapılmasını gayrimeşru bir eylem olarak görüyor" dedi.
"İRAN, BİR ÜLKENİN EGEMENLİĞİNİ İHLAL EDECEK EYLEMLERİ DESTEKLEMEYECEKTİR"
DHA'nın aktardığına göre, İran'ın son kırk yıldır terörün kurbanlarından biri olduğunu söyleyen Sözcü Şikarçi şöyle devam etti:
"Buna rağmen İran, terörist gruplarla mücadele için asla bir ülkenin egemenliğini ihlal edecek eylemleri desteklemeyecektir."
Kaynak: haberinburada
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