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İran'dan Antalya'ya Birlikte Geldiği Sevgilisi 200 Bin Lirasını Alıp Kaçtı
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İran'dan Antalya'ya Birlikte Geldiği Sevgilisi 200 Bin Lirasını Alıp Kaçtı

İRAN'DAN ANTALYA'YA BİRLİKTE GELDİĞİ SEVGİLİSİ 200 BİN LİRASINI ALIP KAÇTI

Antalya'da denize giden İranlı adam, eve döndüğünde kendisi gibi İranlı kız arkadaşı ve yaklaşık 200 bin lirasının olmadığını fark etti. Dolandırıldığını anlayan adam, karakola gidip şikayetçi oldu.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 12:20
Puan Ver : İran'dan Antalya'ya Birlikte Geldiği Sevgilisi 200 Bin Lirasını Alıp Kaçtı(6/10)2

Antalya'da İranlı maden mühendisi, kendisi gibi İranlı kız arkadaşı hakkında, yaklaşık 200 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İRAN'DAN ANTALYA'YA GELEN SEVGİLİLER BİRLİKTE EV KİRALADI

Maden mühendisi Ali Rezegholi, bir süre önce tanışıp sevgili olduğu kendisi gibi İranlı Fereshteh D. ile 1.5 ay önce otobüsle İran'dan önce Van'a, ardından Antalya'ya geldi. Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde birlikte ev kiralayan sevgililer, oturma izni için de müracaat etti.

KIZ ARKADAŞINI EVDE BIRAKIP DENİZE GİTTİ

4 Mayıs saat 01.00 sıralarında denize gitmek isteyen Ali Rezegholi, kız arkadaşına kendisiyle gelmesi için teklifte bulundu. Uykusu olduğunu söyleyen Fereshteh D. gitmek istemeyince Rezegholi başka bir komşusuyla denize gitti. Bir süre denize giren Rezegholi, birkaç kez sevgilisiyle telefonda konuştu.

GERİ DÖNDÜĞÜNDE SEVGİLİSİNİN VE PARASININ OLMADIĞINI FARK ETTİ

Rezegholi geri döndüğünde sevgilisinin evde olmadığını fark etti. Tüm aramalarına rağmen Fereshteh D.'yi bulamayan Rezegholi, yatak odasında komidinin çekmecesindeki 40 bin dolar, 5 bin euro ile 800 Türk lirasının yerinde olmadığını gördü.

"GÖZLERİNE BAKIP NEDEN YAPTIĞINI SORMAK İSTİYORUM"

Olayın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Ali Rezegholi, Fereshteh D.'den şikayetçi oldu. Yaşanan olayın kendisini çok üzdüğünü belirten Rezegholi, "Birlikte evlilik hayalimiz vardı. İran'dan kalkıp Antalya'ya geldik. Bizi çok güzel günler bekliyordu. Benim önce kalbimi, sonra paralarımı alıp gitti. Bir an an önce yakalanmasını istiyorum. Gözünün içine bakarak neden yaptığını sormak istiyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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