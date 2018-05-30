Başbakan Yardımcısı Şimşek: Londra Görüşmeleri Olumlu Geçti
Tuncay Özkan, Çalışmalarını Anlattığı Esnada Cnn Türk'ün Erdoğan'a Geçmesine Çok Bozuldu
Pazarın Savaş Alanına Döndüğü Silahlı Kavga Kamerada
Zehir Tacirleri, Sanal Ortamda Emojilerle Uyuşturucu Satıyor
İstanbul'da Shaqiri Görüşmeleri Başlıyor
İran'da Çarşaf Modelliği Yapan Negin Negzzia'dan Cesur Pozlar
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi Hayali Kurasında Tottenham Çıktı
İstanbul'da Bir İlk! Tesadüfen Bulundu, 1700 Yıllık Tarihi Var
Akşener'den Bahçeli'ye Sandalye İçin Adam Vurur!
Ankara'da Suya Kapılan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti, Kocası Baygın Halde Bulundu
Yeni Cami'den Çalınan Çiniler, Sosyete Güzele Ait Yalıdan Çıktı
Galatasaray, Balotelli İçin Yakında Görüşmelere Başlayacak
Fetö Elebaşı Abd'den 7 Kez İstenmiş! İşte O Dosyalar
Havalimanında Şüphe Üzerine Durdurulan İki Turistin Üzerinden Yüzlerce Pırlanta Çıktı
Boşanmak İsteyen Kocayı Yerin Dibine Sokan Sözler!
Yeni Gelin Buse'den Şok İtiraf! Hırsıza Davetiye Çıkardı
Sezginler Aşireti'ne Baskın! Mescitten Neler Çıktı Neler!
Ekonomide Devrim Gibi Hareket! Kararlar Peş Peşe Geldi
Ufak Tefek Cinayetler'in Başarılı Oyuncusu Diziye Veda Etti!
Abd'den Dev Şirketlerin 66 Milyar Dolarlık Birleşmesine Şartlı Onay!

İran'da Çarşaf Modelliği Yapan Negin Negzzia'dan Cesur Pozlar

İRAN'DA ÇARŞAF MODELLİĞİ YAPAN NEGİN NEGZZİA'DAN CESUR POZLAR

İran'da istediği gibi modellik yapamadığı için mesleğini İstanbul'da yapan Negin Negzzia, cesur kıyafetiyle Nişantaşı'nda çekim yaptı.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : İran'da Çarşaf Modelliği Yapan Negin Negzzia'dan Cesur Pozlar(6/10)2

Ünlü model Negin Negzzia, giydiği cesur kıyafetiyle Nişantaşı sokaklarında objektiflere poz verdi.

"MODELLİK BENİM HAYALİM"

Kendi ülkesinden mesleğini yapamayan Negzzia, "Modellik benim hayalim. İran'da mesleğimi yapamam. Buraya geldim ve çalışıyorum" dedi.

OYUNCULUK YAPMAK İSTİYOR

İran'da çarşaf mankenliği de yaptığını belirten Negzzia, "İstanbul çok güzel bir şehir. Türkçemi ilerletip, oyunculuk da yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

İşte genç mankenin verdiği cesur pozlar...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İran  Da  Çarşaf  Modelliği  Yapan  Negin  Negzzia  Dan  Cesur  Pozlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER