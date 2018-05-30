İRAN'DA ÇARŞAF MODELLİĞİ YAPAN NEGİN NEGZZİA'DAN CESUR POZLAR
İran'da istediği gibi modellik yapamadığı için mesleğini İstanbul'da yapan Negin Negzzia, cesur kıyafetiyle Nişantaşı'nda çekim yaptı.
Ünlü model Negin Negzzia, giydiği cesur kıyafetiyle Nişantaşı sokaklarında objektiflere poz verdi.
"MODELLİK BENİM HAYALİM"
Kendi ülkesinden mesleğini yapamayan Negzzia, "Modellik benim hayalim. İran'da mesleğimi yapamam. Buraya geldim ve çalışıyorum" dedi.
OYUNCULUK YAPMAK İSTİYOR
İran'da çarşaf mankenliği de yaptığını belirten Negzzia, "İstanbul çok güzel bir şehir. Türkçemi ilerletip, oyunculuk da yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.
İşte genç mankenin verdiği cesur pozlar...
Kaynak: haberinburada
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