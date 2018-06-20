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İran-İspanya maçı başladı! Canlı anlatım

İRAN-İSPANYA MAÇI BAŞLADI! CANLI ANLATIM

Dünya Kupası B Grubunun ikinci maçında İspanya ile İran karşılaşıyor. İlk maçında Portekiz ile berabere kalan İspanya, mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Saat 21'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

Tarih : 20 Haziran 2018, 21:20
Puan Ver : İran-İspanya Maçı Başladı! Canlı Anlatım(9/10)5

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelecek İran ile İspanya, tarihlerindeki ilk kez karşı karşıya geliyor.

Saat 21'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM:

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı

İLK 11'LER

İRAN: Beiranvand, Sadi, Ezatolahi, Pouraliganji, Omid, Karim, Amiri, Mehdi, Hosseini, Sardar, Rami

İSPANYA: De Gea, Carvajal, Pique, Sergio Ramos, Alba, Iniesta, Busquets, Lucas, Isco, Silva, Diego Costa

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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