İRAN-İSPANYA MAÇI BAŞLADI! CANLI ANLATIM
Dünya Kupası B Grubunun ikinci maçında İspanya ile İran karşılaşıyor. İlk maçında Portekiz ile berabere kalan İspanya, mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Saat 21'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelecek İran ile İspanya, tarihlerindeki ilk kez karşı karşıya geliyor.
Saat 21'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM:
1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı
İLK 11'LER
İRAN: Beiranvand, Sadi, Ezatolahi, Pouraliganji, Omid, Karim, Amiri, Mehdi, Hosseini, Sardar, Rami
İSPANYA: De Gea, Carvajal, Pique, Sergio Ramos, Alba, Iniesta, Busquets, Lucas, Isco, Silva, Diego Costa
Kaynak: haberinburada
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