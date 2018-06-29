İRAN HALKI ŞİMDİ DE SUSUZLUK YÜZÜNDEN SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
İran'da yaşanan ekonomik kriz sonrası kepenk kapatan esnaflar hükümeti protesto etmişti. Şimdi de onlarca kişi musluklardan akan suyun tuzlu olmasını ve su kesintilerini protesto etti.
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr Büyük Cami'nin önünde toplanan göstericiler, içme suyunun tuzlu olmasını ve sıkça yaşanan su kesintilerini protesto amacıyla eylem düzenledi.
"BECERİKSİZ YÖNETİCİLER İSTEMİYORUZ"
Yanlarında pet şişelerle gelen göstericiler, "Beceriksiz yöneticiler istemiyoruz. Hırsızlar din adına bizi yağmaladı." sloganları attı.
HALK, SU TANKERLERİNDEN İÇME SUYU SATIN ALIYORLAR
Musluklardan akan suyun tuzlu olması nedeniyle Hürremşehr halkı su tankerlerinden içme suyu satın alıyor.
Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde de geçen hafta benzer bir gösteri düzenlenmişti.
KURAKLIK ÜLKEDE SU KRİZİNE NEDEN OLDU
İran'da düşük yağış miktarı ve kısıtlı su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık ülkede su krizine neden oluyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İçinde Hayat Olabilecek İki Gezegen Keşfedildi!
- Erdoğan, Chp'nin İstifasını İstediği Süleyman Soylu İçin Yanındayım Mesajı Verdi
- Chp'li Şener: Süleyman Soylu Göze Girmek İçin Demeçler Veriyor
- Yavru Yunusu, Çıplak Elle Yakalayıp Hayata Döndüren 'kırkpınar Ağası' Takdir Topladı
- Patrondan Çalışanlara Yıl Dönümü Hediyesi! Kişi Başına 16 Bin Lira Dağıttı
EKONOMİ HABERLERİ
- Alibaba'dan Türk Alışveriş Sitesine Dev Yatırım
- Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Evini Kiraya Verdi, Döndüğünde Gördüğü Manzara Karşısında Ağzı Açık Kaldı
- 2 Binden Fazla Asılsız İhbarda Bulunmaktan Suçlu Bulunan İsrailli Genç Cezasını Bekliyor
- Çin'de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
- Kanada'da 24 Eşi Ve 149 Çocuğu Olan 61 Yaşındaki Piskoposa, Çok Eşli Evlilik Yaptığı Gerekçesiyle Mahkeme 6 Ay Ev Hapsi Verdi
- Komşularıyla Arazi Anlaşmazlığı Yaşayan Hayırsız Evlat, Annesini Traktörün Önüne Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar