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İran halkı şimdi de susuzluk yüzünden sokaklara döküldü

İRAN HALKI ŞİMDİ DE SUSUZLUK YÜZÜNDEN SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

İran'da yaşanan ekonomik kriz sonrası kepenk kapatan esnaflar hükümeti protesto etmişti. Şimdi de onlarca kişi musluklardan akan suyun tuzlu olmasını ve su kesintilerini protesto etti.

Tarih : 29 Haziran 2018, 20:40
Puan Ver : İran Halkı Şimdi De Susuzluk Yüzünden Sokaklara Döküldü(9/10)5

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr Büyük Cami'nin önünde toplanan göstericiler, içme suyunun tuzlu olmasını ve sıkça yaşanan su kesintilerini protesto amacıyla eylem düzenledi.

"BECERİKSİZ YÖNETİCİLER İSTEMİYORUZ"

Yanlarında pet şişelerle gelen göstericiler, "Beceriksiz yöneticiler istemiyoruz. Hırsızlar din adına bizi yağmaladı." sloganları attı.

HALK, SU TANKERLERİNDEN İÇME SUYU SATIN ALIYORLAR

Musluklardan akan suyun tuzlu olması nedeniyle Hürremşehr halkı su tankerlerinden içme suyu satın alıyor.

Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde de geçen hafta benzer bir gösteri düzenlenmişti.

KURAKLIK ÜLKEDE SU KRİZİNE NEDEN OLDU

İran'da düşük yağış miktarı ve kısıtlı su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık ülkede su krizine neden oluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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