IRAK'TAN KAHREDEN HABER: 2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU!
Kuzey Irak'ta operasyona çıkan birliğe terör örgütü PKK mensuplarınca silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı.
Kaynak: haberinburada
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