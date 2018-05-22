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IRAK'TAN KAHREDEN HABER: 2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU!


Irak'tan kahreden haber: 2 askerimiz şehit oldu!
Tarih : 22 Mayıs 2018, 00:10
Puan Ver : Irak'tan Kahreden Haber: 2 Askerimiz Şehit Oldu!(10/10)6

Kuzey Irak'ta operasyona çıkan birliğe terör örgütü PKK mensuplarınca silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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