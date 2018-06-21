Geçtiğimiz günlerde, oyların tutulduğu depoda yangın çıkınca, Irak seçimlerine gölge düşmüştü. Anayasa Mahkemesi oyların yeniden elle sayılması gerektiğini söyledi.

"SEÇİM SONUÇLARI YENİDEN ELLE SAYILSIN"

Irak'ta hile iddiaları ve düşük katılımın damga vurduğu 12 Mayıs genel seçimleri sonrası, Bağdat'ta seçim komiserliğine ait depolarda yangın çıkarılmış, koalisyon kurulamamış ve 'şaibe' karıştığı gerekçesiyle oyların elle sayılmasına karar verilmişti. Seçimde usulsüzlük yapıldığı iddialarının ardından başlayan tartışma sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Irak Anayasa Mahkemesi, parlamentonun aldığı "seçim sonuçları yeniden elle sayılsın kararını" doğru buldu. Seçim sonuçlarına yapılan itirazların ardından Irak Meclisi, elektronik sistemle sayılan oyların iptal edilmesine ve tüm sandıklarda sayımın elle yapılmasına karar vermişti.

12 MAYIS OLAYLI SEÇİMLERİNDE SAİRUN İTTİFAKI 54 SANDALYE İLE BİRİNCİ GELMİŞTİ

Irak'ta 12 Mayıs tarihinde yapılan olaylı seçimleri Şii lider Mukteda el-Sadır'ın başkanlığındaki Sairun İttifakı 54 sandalye ile birinci sırada gelirken, Mesut Barzani Başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 25 sandalye ile IKBY'de 1. Irak'ta 5. sırada gelmişti.

Kaynak: haberinburada