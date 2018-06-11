İPLİK ATÖLYELERİNİN BULUNDUĞU İŞ MERKEZİNDE YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Zeytinburnu Davutpaşa'da yoğunluklu olarak iplik atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangın havadan görüntülendi.
YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Davutpaşa'da sabah 06.00 sıralarında iplik atölyelerinin bulunduğu 4 katlı iş merkezinde çıkan yangın havadan görüntülendi.
BİNANIN TÜM KATLARINA YAYILMIŞ
Drone ile çekilen görüntülerde yangının binanın tüm katlarına yayıldığı görülüyor. İtfaiye ekipleri ise binadan yükselen alevlere müdahale etmeye çalışıyor.
Havadan görüntüler, yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
Yükselen dumanlar İstanbul'da gökyüzünü siyaha boyadı;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Başak Demirtaş'tan Evini Ziyaret Edecek İnce'ye: Cumhurbaşkanı Adaylarına Evimizin Kapısı Açık
- Mahalle Halkı Diken Üstünde! Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Çözülemiyor
- Almanya'daki Seçim Sandıklarında Uzun Kuyruklar Oluştu
- Türkiye'nin En Önemli Sorunu Ekonomidir Diyenlerin Oranında Büyük Artış
- Tarım İşçilerinin Tehlikeli Yolculuğu Görenleri Hayrete Düşürdü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg, Esad'ın Müzakere Teklifini Kabul Etti: Askeri Yönetimin Çözüm Olmayacağını Anladık
- Bunama Belirtileri Gösteren 60 Bin Kişinin Ehliyetine El Konuldu
- Öğrencisi İle İlişkisi Ortaya Çıkan 8 Aylık Hamile Öğretmen Tutuklandı, Bebeğin Babasını Söylemedi
- Kuzey Kore Lideri Kim, Tarihi Zirve İçin Singapur'da
- Müslümanların Kıblesi Kabe'de Dehşet Veren Olay!
Bu Haberle İlgili Yorumlar