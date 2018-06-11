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İplik Atölyelerinin Bulunduğu İş Merkezinde Yangın Havadan Görüntülendi
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İPLİK ATÖLYELERİNİN BULUNDUĞU İŞ MERKEZİNDE YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ


İplik Atölyelerinin Bulunduğu İş Merkezinde Yangın Havadan Görüntülendi
Tarih : 11 Haziran 2018, 10:10
Puan Ver : İplik Atölyelerinin Bulunduğu İş Merkezinde Yangın Havadan Görüntülendi(10/10)6

Zeytinburnu Davutpaşa'da yoğunluklu olarak iplik atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangın havadan görüntülendi.

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Davutpaşa'da sabah 06.00 sıralarında iplik atölyelerinin bulunduğu 4 katlı iş merkezinde çıkan yangın havadan görüntülendi.

BİNANIN TÜM KATLARINA YAYILMIŞ

Drone ile çekilen görüntülerde yangının binanın tüm katlarına yayıldığı görülüyor. İtfaiye ekipleri ise binadan yükselen alevlere müdahale etmeye çalışıyor.

Havadan görüntüler, yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Yükselen dumanlar İstanbul'da gökyüzünü siyaha boyadı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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