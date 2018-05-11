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iPhone'ları çökerten emoji! Sakın siyah noktaya dokunmayın

İPHONE'LARI ÇÖKERTEN EMOJİ! SAKIN SİYAH NOKTAYA DOKUNMAYIN

Siyah büyük noktaya SMS ekranında dokunan kullanıcıların iPhone'ları çöküyor, kullanılamaz hale geliyor. Siyah emoji hatası olarak da dillendirilen bu sorun Whatsapp'ın da çökmesine neden oluyor.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 00:40
Puan Ver : İphone'ları Çökerten Emoji! Sakın Siyah Noktaya Dokunmayın(8/10)4

Whatsapp'ta görülen hata iPhone'lara sıçradı. iPhone'larda ortaya çıkan bir hata, kullanıcıların sadece bir SMS'le telefonlarını kullanılamaz hale getirmesine yol açıyor.

SİYAH EMOJİYE DOKUNULDUĞUNDA TELEFON KULLANILAMAZ HALE GELİYOR

Siyah büyük noktaya SMS ekranında dokunan kullanıcıların iPhone'ları çöküyor, kullanılamaz hale geliyor. En azından bir süre için! Siyah emoji hatası olarak da dillendirilen bu sorun Whatsapp'ın da çökmesine neden oluyor. Bu siyah emojiye dokunduğunuzda telefon kimi zaman çökerken, kimi zaman da hayli yavaş çalışmaya başlıyor.

PEKİ BU SORUN NASIL ÇÖZÜLEBİLİYOR?

Bu tip bir şey başınıza geldiğinde kurtuluş yolu da yok değil. Öncelikle Mesaj uygulamasını kapamaya zorlayın; ardından 3D Touch'ı kullanarak Mesaj ikonuna tıklayıp yeni mesaj açmaya çalışın. Sorun böylece giderilmiş oluyor. Apple sorunu düzeltecek herhangi bir güncelleme yayınlamadığından; başınıza gelmesi halinde mutlaka bu çözüm yolunu kullanın.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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