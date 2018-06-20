Eskişehir'de genç kız intihar etmek için 4 katlı inşaatın çatısına çıktı. Çevredekiler genç kızı çekirdek çitleyerek izledi.

GENÇ KIZ 4 KATLI İNŞAATIN ÇATISINA ÇIKTI

Eskişehir'de psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Gülten U. 4 katlı inşaatın çatısına çıkara intihara kalkıştı. Çatının uç kısmındaki tahta üzerinde duran genç kız, psikolog kadın tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi. Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlardan bazıları yaşanan olayı çekirdek çitleyerek izledi.

GENÇ KIZI GÖRENLER POLİSE HABER VERDİ

Olay akşam saatlerinde Erenköy Mahallesi Kırsal sokakta meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında Gülten U.'yu görenler, durumu polisi bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri inşaatın önüne şişme branda açtı, polisler de çatıya çıkıp genç kızı ikna etmek istedi. Gülten U.polisleri yanına yaklaştırmayınca olay yerine psikolog getirildi. Psikolog kadın ile genç kızın yakınları çatıya çıkıp ikna çabalarına başladı. Zaman zaman çatının uç kısmındaki tahtanın üzerinde duran genç kızı görenlerin yüreği ağzına gelirken bazı vatandaşlar ise inşaatın karşısında yerde oturup çekirdek çitleyerek yaşananları izledi.

PSİKOLOG İKNA EDEREK AŞAĞIYA İNDİRDİ

Daha önce de bir kaç kez intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Gülten U., psikologun çabaları sonucunda intiharından vazgeçti. Çatıdan indirilen Gülten U., ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: haberinburada