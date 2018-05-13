İNTERNETTE OKEY OYNAYAN GENÇ KIZIN HAYATI KABUSA DÖNDÜ
İnternet üzerinden online okey oyunu oynarken tanıştığı adam, 23 yaşındaki Kader B.'nin hayatını altüst etti.
Habertürk gazetesinden Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul'da yaşayan genç kadının şikâyeti üzerine açılan davanın dosyasında yer alan iddialar akıllara durgunluk verecek cinsten. İddiaya göre, Kader B., sosyal medya hesabı üzerinden sanal okey oynarken 30 yaşındaki Hüseyin K. ile tanıştı. 1 hafta Hüseyin K. ile okey oynayan genç kadın, adamın yüz yüze görüşme talebini reddetti. Bunun üzerine Hüseyin K., Kader B.'nin sosyal medya hesabındaki fotoğrafını kendi fotoğrafıyla birleştirerek nişanlılarmış gibi paylaşımlar yapmaya başladı.
YAPTIĞI MONTAJLA KIZI, ESKORT GİBİ TANITTI
Bununla da kalmayıp Kader B.'nin sosyal medya hesabını ele geçiren şüpheli, montaj fotoğraflarla genç kadını 'eskort' gibi tanıtıp telefon numarasını paylaştı. Ardından da Kader B.'yi "Benimle birlikte olmazsan bunları tekrar yaparım. Bundan sonra benden başka şansın yok" diyerek tehdit etti. Ancak genç kadının şikâyetiyle savcılık, Hüseyin K. hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı.
Şüpheli ise Kader B.'yi tanımadığını belirterek "O oyunu hiç oynamadım. Yazışmaları ben yapmadım. Benim numaram kullanılmış olabilir" dedi.
Kaynak: haberinburada
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