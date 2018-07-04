İNSANLIK AYIBI! DENİZDEKİ CESEDİN YANI BAŞINDA YÜZMEYE DEVAM ETTİLER
Rusya'da, denizdeki cesedin az ilerisinde eğlenmeye devam eden gençlerin görüntüsü büyük tepki çekti. Ölen adamın, sarhoşken yüzmeye gidip kaybolan bir vatandaş olduğu ortaya çıktı.
Rusya'nın Krasnoyarsk şehrindeki Tatyshev Adası'nın kıyısında, denizdeki cesedin yanında yüzen çocukların görüntüsü şaşkınlık yarattı. Kolu suyun üzerinde olan ve vücudu yosunlarla kaplı cesedin yanı başında yüzüp eğlenen çocukların rahatlığı dikkat çekiciydi.
SARHOŞKEN YÜZMEYE GİDİP KAYBOLMUŞTU
Cesedin geçtiğimiz hafta sarhoşken yüzmeye giden ancak geri dönmeyen bir adama ait olduğu anlaşıldı. Yüzen gençlerin daha sonra polisi arayarak durumu ihbar ettikleri öğrenilirken görüntüleri izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kaynak: haberinburada
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