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İnşaat temelinde rastgele bulundu, eledikçe fışkırıyor

İNŞAAT TEMELİNDE RASTGELE BULUNDU, ELEDİKÇE FIŞKIRIYOR

Denizli'de temel kazısı sırasında bulunan Bizans dönemine ait üç mezardan çıkan kemikler, uzun süren uğraşlar sonundan elenerek topraktan ayrıştırıldı.

Tarih : 12 Haziran 2018, 16:40
Puan Ver : İnşaat Temelinde Rastgele Bulundu, Eledikçe Fışkırıyor(9/10)5

Denizli'de, bir inşaat firmasının temel kazma işlemi sırasında Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen içinde üç yetişkinin bulunduğu düşünülen mezar bulundu.

İNŞAAT TEMEL KAZISINDA KEMİKLERE RASTLANDI

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi'nde faaliyet yürüten bir inşaat firması iş yeri inşaatı temel kazma işlemi sırasında kemiklere rastladı. Çalışmalarını durduran ekipler polise ihbarda bulunarak durumu bildirdi. Polis ekipleri de olayı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi. İnşaat alanına gelen Müze Müdürlüğü yetkilileri inşaat alanında incelemelerde bulundu.

BİZANS DÖNEMİNE AİT MEZAR BULUNDU

Yapılan incelemede kemiklerin Bizans dönemine ait olabileceğini düşünülerek, bölgede arkeolojik kazı başlatıldı. Kaza çalışmalarında mezar içerisinde 3 yetişkine ait olduğu düşünülen insan kemikleri bulundu. Mezar alanında 2 arkeolog ve 3 görevli ile kazı çalışması devam ediyor.

KEMİKLER ELEKLE TOPRAKTAN AYRIŞTIRILDI

Mezarın bulunduğu tünele giren arkeologlar, kemikleri özenle çıkararak müze müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Parçalanan kemiklerin inşaat alanında bırakılmaması için mezarın bulunduğu alandaki toprak elekle elenerek, kemiklerin topraktan ayrıştırılması yapıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ederken, bölge güvenlik kordonuna alınarak girişe izin verilmiyor. Çalışmaların hafta içinde devam edeceği aktarıldı.

Olay yerinden görüntüler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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