Antalya'da daireden gelen kokular üzerine polis, bir kişinin cesedine ulaştı. Cesedin 25 gün beklediği ve aynı dairede 4,5 ay önce bir inşaat bekçisinin de öldüğü ortaya çıktı.

Antalya'da bir evde 20-25 gün önce öldüğü değerlendirilen bir erkeğin cesedi bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, aynı evde 4,5 ay önce inşaat bekçisi Hıdır Çakır da ölü bulunmuştu.

BİNADAN GELEN KOKULAR ÜZERİNE KOMŞULAR ŞÜPHELENDİ

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 41 Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin üst katında meydana geldi. Kiracısına ulaşamadığı için eve bakmaya gelen mülk sahibi, içeriden kötü koku geldiğini fark etti.

İÇERDE 25 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRTİLEN BİR KİŞİ BULUNDU

Yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren ev sahibi, odada bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan erkeğin yaklaşık 20-25 gün önce yaşamını yitirdiğini belirledi.

AYNI EVDE İNŞAAT BEKÇİSİ ÖLÜ BULUNDU

Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, evde bulunan resmi belgelerde Ruhi Şahan adına düzenlenmiş belge bulundu. Ceset, kimlik ve ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Aynı evde, geçen 2 Ocak'ta inşaat bekçisi Hıdır Çakır da ölü bulunmuştu.

Kaynak: haberinburada