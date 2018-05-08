Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı

Iniesta, Çin Ekibiyle Değil Japon Takımıyla Anlaşmış

INİESTA, ÇİN EKİBİYLE DEĞİL JAPON TAKIMIYLA ANLAŞMIŞ

Barcelona ile yollarını ayıran Andres Iniesta'nın Çin takımı ile reklam anlaşması yaptığı ortaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, Japon takımı Vissel Kobe'ye gidiyor.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 10:20
Puan Ver : Iniesta, Çin Ekibiyle Değil Japon Takımıyla Anlaşmış(9/10)5

Barcelona'ya veda eden Andres Iniesta'nın yeni adresinin Çin olmadığı ortaya çıktı.

Iniesta'nın isminin geçtiği Chongqing Dangdai Lifan'dan resmi açıklama yapıldı ve "Andres Iniesta ile reklam anlaşması yaptık. Oyuncu olarak kadromuza katmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

"JAPONYA'DA OYNAYACAK"

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Iniesta, Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski'nin de forma giydiği Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olacak ve yılda 25 milyon euro kazanacak.

Haberde; Barcelona'nın sponsorluğu yapan şirketin transferde büyük rol oynadığı belirtildi.

RONALDO: TARİHİN EN İYİ İSPANYOL FUTBOLCUSU

Iniesta hakkında övgü dolu sözler kullanan Real Madridli Ronaldo, "Iniesta, Ballon d'Or ödülünü almayı hak ediyordu ama bu ödüle muhtaç değil. O, tüm zamanların en iyi İspanyol futbolcusu." şeklinde konuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Iniesta  Çin  Ekibiyle  Değil  Japon  Takımıyla  Anlaşmış    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER