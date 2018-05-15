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İNGİLTERE'Yİ YIKAN ÖLÜM! YILDIZ FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ


İngiltere'yi yıkan ölüm! Yıldız futbolcu hayatını kaybetti
Tarih : 15 Mayıs 2018, 18:40
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Eski Aston Villa savunma oyuncusu JIIoy Samuel ingiltere'de geçirdiği trafik kazası sonucu 37 yaşında hayatını kaybetti. Trinidad ve Tobago futbol federasyonu oyuncunun öldüğünü doğruladı.

Samuel inglitere U-21 takımında oynadıktan sonra Trinidad milli takımında bir çok kez forma giydi. Kariyeri İran'da noktaladı.

"SAMUEL TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ"

Yapılan açıklamda şöyle denildi: Aston Villa ve Bolton Wanderers takımında oynayan milli oyuncumuz bu sabah ingilterede geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Menejerlik yapan Samuel'in çocuklarını okula bıraktıktan sonra eve dönerken karşıdan gelen bir araç ile çarpışması sonucunu hayatını kaybettiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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