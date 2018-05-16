İNGİLTERE'NİN EN İYİSİ PEP GUARDİOLA!
Manchester City'yi tarihindeki 5. lig şampiyonluğuna ulaştıran Pep Guardiola, İngiltere Premier Ligde 2017-2018 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.
Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola, İngiltere Premier Lig'de 2017-2018 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Manchester ekibini tarihindeki 5. lig şampiyonluğuna ulaştıran 47 yaşındaki teknik adamın, yapılan oylamayla Premier Ligde sezonun en iyi teknik direktörü unvanına layık görüldüğü bildirildi.
SEZONU REKORLA TAMAMLADILAR
Bu sezon Premier Lig'de 100 puanla şampiyon olan Manchester City, İspanyol teknik adam yönetiminde en yüksek puan, en fazla galibiyet, en fazla gol, ikinci ile en fazla puan farkı ve en fazla averaj rekorlarını kırmayı başardı.
Kaynak: haberinburada
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