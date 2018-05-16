Sınırda Görev Yapan Mehmetçik İftarını Böyle Açtı
Göztepe-Galatasaray Maçı Vadistanbul'da İzlenecek
Netanyahu'nun Oğlundan Türkiye İçin Küstah Paylaşım!
Kuzey Kore'den Gelen Görüşme Tehlikede Çıkışına Trump'tan Rest: Göreceğiz!
Diplomatik Gerilim Tırmanıyor! İsrail, Türkiye'nin Tel Aviv Maslahatgüzarını Dışişleri'ne Çağırdı
İstanbul'daki Bağcılar-Kabataş Tramvay Seferlerinde Aksama Yaşandı
İngiltere'nin En İyisi Pep Guardiola!
Süper Ligde Yer Yerinden Oynayacak! İşte Planlanan Dev Takas
Cenk Tosunlu Everton Resmen Duyurdu
Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yı 68-61 Yenerek Seride Durumu 1-1'e Getirdi
2018'in En İyi Otomobili Belli Oldu
Veysel Sarı İmzayı Attı
Atilla Davasında Sona Gelindi, Hakim Kararla İlgili Sinyali Verdi
Fenerbahçeli Aatıf'ı Görenler Gözlerine İnanamadı
Beşiktaş'tan Ayrılacak Olan Atiba, Göztepe İle Anlaşmak Üzere
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç. Bir Meczup Adımızı Kullanıyor
İngilizlerin Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu
Muharrem İnce'den Gözaltına Alınan Barış Atay'la İlgili İlk Yorum!
İzmir Marşına Karşı Çıkan Okul Müdürü Görevden Alındı
Hapis Karar Verildi, Yorumlar Yıkıldı: İçerde Misin?

İngiltere'nin en iyisi Pep Guardiola!

İNGİLTERE'NİN EN İYİSİ PEP GUARDİOLA!

Manchester City'yi tarihindeki 5. lig şampiyonluğuna ulaştıran Pep Guardiola, İngiltere Premier Ligde 2017-2018 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 20:50
Puan Ver : İngiltere'nin En İyisi Pep Guardiola!(6/10)2

Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola, İngiltere Premier Lig'de 2017-2018 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Manchester ekibini tarihindeki 5. lig şampiyonluğuna ulaştıran 47 yaşındaki teknik adamın, yapılan oylamayla Premier Ligde sezonun en iyi teknik direktörü unvanına layık görüldüğü bildirildi.

SEZONU REKORLA TAMAMLADILAR

Bu sezon Premier Lig'de 100 puanla şampiyon olan Manchester City, İspanyol teknik adam yönetiminde en yüksek puan, en fazla galibiyet, en fazla gol, ikinci ile en fazla puan farkı ve en fazla averaj rekorlarını kırmayı başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İngiltere  Nin  En  İyisi  Pep  Guardiola    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER