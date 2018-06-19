İNGİLTERE, RUS ENERJİ DEVİNİN ÜLKEDEKİ MAL VARLIĞINA EL KOYDU
İngiltere, Rus enerji şirketi Gazprom'un İngiltere ve Galler'deki varlıklarına el koydu.
Londra mahkemesinin, Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz'ın lehine sonuçlanan tahkim kararı sonrasında Rus enerji şirketi Gazprom'un İngiltere ve Galler'deki varlıklarına el koyduğu bildirildi.
GAZPROM'UN İNGİLTERE VE GALLER'DEKİ MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Naftogaz'dan yapılan açıklamada, Stockholm Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından Ukraynalı şirkete tazminat ödemesine karar verilen Gazprom'un İngiltere ve Galler'deki varlıklarına el konulduğu belirtildi.
MAHKEME KARARINI UYGULAMAMASI HALİNDE CEZAİ YAPTIRIMA MARUZ KALABİLİR
Gazprom'un ayrıca İngiltere ve Galler'de değeri 50 bin doların üzerindeki varlıklarına yönelik bir listeyi de mahkemeye sunacağının kaydedildiği açıklamada, Gazprom'un mahkeme kararını uygulamaması halinde cezai yaptırıma maruz kalabileceği ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi bir süre önce verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.
Kaynak: haberinburada
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