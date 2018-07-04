İngiltere, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Kolombiya'yı penaltılarda 4-3 mağlup ederek çeyrek finalde İsveç'in rakibi oldu.

Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası son 16 turunda Kolombiya ile İngiltere, Moskova'daki Spartak Stadı'nda karşılaştı.

Yüksek tempoda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Mücadelenin 55. dakikasında, İngiltere köşe vuruşu kullanırken Carlos Sanchez'le girdiği ikili mücadele sonrası Harry Kane yerde kalınca mücadelenin hakemi penaltı noktasını işaret etti.

KANE YİNE GOLÜNÜ ATTI

Kolombiyalı futbolcuların yoğun itirazları nedeniyle 57. dakikada topun başına geçen Harry Kane penaltıyı gole çevirerek İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi.

MINA SON DAKİKADA EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Kolombiya 90+3'te golü buldu... Kazanılan köşe vuruşunda, Ospina da İngiltere kalesinde gol aradı. Köşe vuruşundan gelen topa iyi yükselen Yerry Mina kafayla topu ağlara yolladı ve skor 1-1 oldu.

90+5 de 1-1 sona erince, maç uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında da 1-1'lik eşitlik bozulmayınca penaltılara geçildi.

İngiltere penaltı atışlarında Kolombiya'yı 4-3 mağlup etti ve çeyrek finalde İsveç'in rakibi oldu.

Kaynak: haberinburada